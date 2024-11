Weihnachtsmarkt in Bochum: Das gab’s noch nie! Alles dreht sich um DIESE Besucher

Premiere für alle Fellnasen in Bochum! Der Weihnachtsmarkt in Bochum gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt täglich etliche Besucher. Jetzt können sich aber auch Hunde auf die Vorweihnachtszeit freuen. Kein Witz: Am 7. Dezember findet auf der Sportanlage an der Sechs-Brüder-Straße 70 in Bochum der allererste „Waunachtsmarkt“ statt!

Das Ganze beginnt um 16 Uhr, geht bis 21 Uhr. Auf dem Gelände des Agi-Treffs Ruhr und des Schäferhundvereins Bochum-Hordel-Heide sorgen 15 Aussteller für viel Trubel – es gibt viele Produkte für die Gauzer, aber auch ein interessantes Angebot für alle Nicht-Hundehalter.

Weihnachtsmarkt in Bochum: Das gab’s noch nie!

Hinter diesem besonderen Weihnachtsmarkt in Bochum stecken der Polizeisportverein Ruhr (PSV) und der Agi-Treff Ruhr. Durch einen speziellen Fonds konnten sie die irre Idee umsetzen, für alle Hunde und deren Halter einen Weihnachtsbummel zu organisieren. Es gibt u.a. Erste-Hilfe-Sets für die Vierbeiner, Leckerlis, Leinen, Trainingsgegenstände, aber auch Tierversicherungen, Deko und Kunsthandwerk. Natürlich wird es auch Glühwein, Punsch und Glühbier geben.

Das Ganze soll aber nicht nur eine reine Spaßveranstaltung werden. Den Veranstaltern ist es auch ein Anliegen, durch die Teilnahme von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen am „Waunachtsmarkt“ auf die Vielfalt der Arbeit dieser Menschen hinzuweisen. Auch auf das ernste Thema Brustkrebs will man aufmerksam machen. Die finanziellen Erlöse sollen dazu beitragen, entsprechende Projekte weiter zu fördern.

Eintritt kostenlos

Besonders angesprochen sind alle Anwohner aus den Bochumer Stadtteilen Hordel, Hofstede und Hamme. Doch auch andere Besucher sind herzlich willkommen. Bei gutem Wetter sind Parkplätze auf dem Gelände vorhanden, auch eine Anbindung zum ÖPNV ist vorhanden. Der Eintritt ist kostenlos – sowohl für Hundebesitzer als auch für diejenigen, die keine Vierbeiner mitbringen.