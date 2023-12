Weihnachtsmarkt Bochum sorgt bei Kind für Enttäuschung – „Grau und traurig“

Der Weihnachtsmarkt Bochum geht auf die Zielgerade. Am Samstag (23. Dezember) haben die Bochumer ein letztes Mal die Gelegenheit, das bunte Treiben in der Innenstadt zu genießen. Danach werden die Buden abgebaut und das weihnachtliche Treiben verlagert sich in den Kreis der Familie.

So bunt und leuchtend sich der Weihnachtsmarkt Bochum auch in diesem Jahr wieder präsentiert hat, so wenig scheint das Stadt-Ambiente davon zu profitieren. So äußerte sich ein Kind enttäuscht über das, was sich ihm in der Innenstadt bot.

Weihnachtsmarkt Dortmund kann Kind von Heimat nicht überzeugen

So teilte ein Bochumer in der Woche vor Weihnachten eine Erfahrung in einer lokalen Facebook-Gruppe. Er sei mit seinem Neffen in dessen Geburtsstadt Bochum unterwegs gewesen. Der Besuch habe ihn enttäuscht: „Die Stadt selbst kann ja nichts dazu, dass es hier so grau und traurig aussieht“, habe er gesagt.

Daraufhin brechen viele Bochumer eine Lanze für ihre Heimatstadt. Eine zitiert Herbert Grönemeyer und erntet dafür reichlich Zustimmung: „Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke, bist ’ne ehrliche Haut, leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus.“ Ein anderer, der Bochum im November das erste Mal besucht habe, schlägt sich auf die Seite des Kindes: „War sehr na ja. Ist nicht böse gemeint, aber schön ist Bochum nun wirklich nicht.“

Bochumer verteidigen ihre Heimat

Dem entgegnen die Bochumer, dass viele Städte im grauen November kein Highlight seien. Er solle lieber im Frühjahr wiederkommen, wenn die Parks, Alleen und Wälder wieder aufblühen. Und andere liefern direkt zahlreiche Tipps, um sich ein umfassendes Bild von Bochum zu machen.

Die Rede ist vom Kemnander See, der Dorfkirche Stiepel, dem Planetarium und dem nahegelegenen Stadtpark, dem Botanischen Garten, Tippelsberg oder Dahlhausen, das zu ausgedehnten Spaziergängen an der Ruhr einlädt. Und für Shopping-Begeisterte sei der Ruhr Park auch immer eine gute Adresse. „Ist auch immer Geschmackssache, wo man ist. Grauenhafte Ecken hat Bochum aber auf jeden Fall“, gesteht ein Bochumer ein. Auf das bunte Treiben zur Weihnachtszeit lassen die Bochumer allerdings nichts kommen: „Unser Weihnachtsmarkt ist super. Basta.“