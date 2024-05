Bochum: Irre Szenen nach VfL-Wahnsinn im Bermuda-Dreieck – plötzlich passiert es

„Wir bleiben drin, wir bleiben drin! Und wer hat das blau-weiße Licht bei der Nacht und wer hat das blau-weiße Licht bei der Nacht?“ Und das einmal in Dauerschleife bitte. Ganz Bochum hat nach diesem furiosen Montagabend (27. Mai) den ultimativen Ohrwurm.

Nach der deutlichen 0:3-Klatsche im Hinspiel der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf schaffte der VfL Bochum im Rückspiel tatsächlich das Wunder (hier der irre Spielverlauf zum Nachlesen). Der Mythos der Unabsteigbaren ist damit wiedergeboren. Und im Bermuda-Dreieck sollten in dieser Nacht die Lichter nicht mehr ausgehen.

Bochum feiert Klassenerhalt im Bermuda

Was für ein Kampf, was für ein Wille, was für ein Wahnsinn! Der VfL Bochum hat sich in der Relegation mit einer irren Leistung zurückgekämpft und sich am Ende im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nach dem Fehlschuss von Uchino brachen nicht nur auf dem Rasen und Rängen in der Düsseldorfer Merkur-Arena alle Dämme.

Die Fans des VfL Bochum feierten den Klassenerhalt im Bermuda-Dreieck. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auch das Bermuda-Dreieck stand komplett Kopf. Im Bochumer Partyviertel ertönte ein kollektiver Jubelschrei. Bis weit in die Nacht feierten die Fans ihren Verein. Wer es lange genug aushalten sollte, wurde dafür auch noch reichlich belohnt.

Fans feiern im Bermuda-Dreieck – dann passiert es

Denn gegen 3 Uhr in der Nacht sollten tatsächlich noch die Mannschaft im Bermuda-Dreieck auftauchen und gemeinsam mit den Fans den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt feiern. „Ach Gottchen, sind die Jungs etwa schon wieder im Bermuda3Eck gelandet“, hieß es fürsorglich-scherzhaft auf dem offiziellen „X“-Account (vormals Twitter) des VfL-Bochum.

Die Mannschaft genoss das Bad in der Menge, gönnte sich ein bis zwei Fiege und ließ sich nach dieser Leistung zu Recht feiern. „Hä, es ist Dienstagmorgen, 3:10 Uhr!? Egal!“, schrieb der VfL Bochum weiter und auch die Fans posteten Bilder der bis an den Rand gefüllten Partymeile: „Normaler Dienstagabend in Bochum“, kommentiert einer ironisch, woraufhin einer direkt anmerken muss: „Entweder Montagabend oder Dienstagmorgen.“

Die Antwort kommt prompt und wohl jeder kann sie in dieser Nacht nachfühlen: „Guter Punkt. Bin heute auch gealtert, sieh es mir nach.“ Wohl dem, der nach dieser unvergesslichen Nacht am Dienstag ausschlafen kann…