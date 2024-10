VfL-Bochum-Fans haben Tränen in den Augen: Schwerer Unfall vor Bayern-Spiel

Der VfL Bochum durchlebt derzeit schwere Tage. Der Pottklub rangiert mit nur einem Zähler aus sieben Partien auf Platz 18 der Fußball-Bundesliga. Dazu gab es erst in der vergangenen Wochen ein riesiges Personalbeben, bei dem sowohl der Trainer als auch einige Klubbosse gehen mussten.

Vor dem Spiel des VfL Bochum gegen den FC Bayern München (Sonntag, 27. Oktober, 15.30 Uhr) ist es nun zu einem Verkehrsunfall gekommen, der in gewisser Weise die Lage des Klubs symbolisch zusammen fassen könnte. Denn am Samstagmorgen (26. Oktober) kam es zu einem Unfall mit der bekannten VfL-Straßenbahn und einem Polizeiwagen. Drei Menschen sind bei dem Zusammenprall leicht verletzt worden, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Bochum: VfL-Straßenbahn kollidiert mit Polizeiwagen

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, sei die Straßenbahn in Bochums Nachbarstadt Witten auf einen haltenden Streifenwagen aufgefahren, entgleiste daraufhin und landete etwa acht Meter weiter vor einer Grundstücksmauer. Die mit dem VfL-Logo bedruckte Bahn war durch den Unfall massiv beschädigt worden.

Der Polizeiwagen soll im Bereich Crengeldanzstraße/ Jahnstraße aufgrund eines Einsatzes gehalten haben – dabei stand das Einsatzfahrzeug wohl zu einem gewissen Teil auf den Schienen der Linie 310. Die Bahn, die aus Richtung Witten-Heven-Dorf, gekommen war, fuhr dann in den Wagen und entgleiste komplett.

Neben dem Einsatzfahrzeug und der VfL-Bahn sind auch zwei parkende PKWs beschädigt worden. Insgesamt sollen sich etwa 15 Personen in der Bahn befunden haben, als es zu dem Unfall kam. Drei Personen sollen leicht verletzt worden sein: der 33-jährige Bahnfahrer, ein 27-jähriger Fahrgast und ein 20-jähriger Fußgänger. Alle drei Personen konnte nach einer Erstversorgung noch vor Ort wieder entlassen werden.

Die VfL-Straßenbahn ist am Samstagmorgen mit einem Streifenwagen zusammen gekracht. Die Bahn ist bei dem Unfall stark beschädigt worden. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

Schlechtes Omen für das Freundschaftsduell?

Für die VfL-Fans ist dieser Unfall der nächste bittere Schlag. Denn viele Bochum-Anhänger waren stolz auf die Bahn – sie ist nach und nach zu einem Zeichen der Stadt und des Vereins geworden. Mit Blick auf das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister aus München sehen einige VfL-Fans dies als schlechtes Omen. „Das kann ja nur ein tolles Spiel werden“, schrieb ein Anhänger auf „X“.

An der Castroper Straße geht es derzeit drunter und drüber, dazu sind die nächsten Gegner in der Bundesliga allesamt echte Brocken. Die Zeiten in Bochum sind grau und auch die VfL-Bahn fällt nun als Symbol des Klubs (vorerst) weg.