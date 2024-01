Tierheim Bochum erhält Post von unbekannter Person – sie rührt zu Tränen

Nicht alle Menschen sind zu Silvester so euphorisch, wie diejenigen, die fröhlich einen Böller nach dem anderen gezündet haben. Viele Tiere mussten unter dem Feuerwerks-Spaß leiden. Es gab so einige Todesfälle zu verzeichnen und Social Media war voller Suchraufrufe nach vor Schreck entlaufenden Tieren. Auch in Bochum kam für die Tierliebhaber keine Langeweile auf.

Das Team der Tierheimpfleger aus Bochum hatte rund um den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun. In einem Facebook-Post berichteten sie, dass die Silvesternacht für das Team sehr kurz war. Desto mehr freuten sie sich über diese überraschende Post.

Tierheim Bochum freut sich über anonymen Brief

Nicht alle Menschen gaben zu Silvester ihr Geld für Feuerwerkskörper aus. So manch einer nutzte das Geld stattdessen für einen guten Zweck. So auch dieser anonyme Spender. Als die Tierpfleger aus Bochum den Brief öffneten, fiel ihnen als Erstes ein 50-Euro-Schein entgegen. Darunter stehen die Worte: „Statt Böller lieber eine Spende für die Tiere.“

Das Tierheim Bochum bedankt sich herzlich. Auch die Community unter dem Beitrag ist begeistert von der Spendenaktion. Viele Bochumer haben wohl statt zu Böllern Geld an das Tierheim überwiesen. „Wir posten gerne Briefe und Geschenke, die wir bekommen, damit sich alle mitfreuen können“, schreibt das Tierheim darunter.

Tierpfleger ist mehr als ein Vollzeitjob

„Tierpfleger ist man halt auch an Wochenenden, Feiertagen, Geburtstagen, Abends und Nachts. Umso mehr freuen wir uns über eure Wertschätzung und Geschenke, die uns zeigen, dass ihr uns so sehr unterstützt“, schrieb das Tierheim Bochum in einem anderen Beitrag. Da sich die Finanzierung größtenteils auf Geld- und Sachspenden stützt, ist das Team angewiesen auf den Zusammenhalt der Bochumer und Umgebung.

Neben Geld- und Sachspenden freut sich das Tierheim auch immer über übriggebliebene Gemüsereste. In der Spendenhütte vor dem Tierheim können Bürger beispielsweise Salat und Kohl ablegen, welche niemand mehr essen möchte. Die Kleintiere freuen sich über abwechslungsreiches Frühstück, so das Tierheim Bochum.