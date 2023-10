Tierheim Bochum: Passant findet ausgesetzten Hund – es folgt eine bitter-böse Überraschung!

Das Tierheim Bochum nahm am Dienstag (17. Oktober) von einem Passanten einen ausgesetzten Hund in Empfang. Der Vorgang ist nicht ungewöhnlich, so werden doch immer mal wieder ausgesetzte Tiere gefunden.

In diesem Fall schien aber etwas nicht so recht zu stimmen. Nach Hinweisen aus der Tierheim-Community wurde es dann klar. Hinter diesem ausgesetzten Hund steckte eine bitterböse Überraschung.

Tierheim Bochum: Diese Überraschung folgte

Der ausgesetzte Hund wurde damals angeblich am Ümminger See gefunden und verfügte über keinen Chip. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen ca. sieben Monate alter Rüde handelte.

Was sich dann aber zwei Tage später herauskristallisierte war, dass es sich bei „Smokey“, so wie das Tierheim Bochum den Hund getauft hat, keinesfalls um einen Fundhund handelte. Diese Erkenntnis kam dem Tierheim, nachdem sich mehrere Menschen gemeldet hatten, die sowohl den Hund bereits kannten, als auch wussten, wer der Besitzer war. Und bei dem „Finder“ handelte es sich in diesem Fall um den eigenen Besitzer des Hundes.

Insgeheim rechnete das Tierheim Bochum nach Bekanntgabe, dass es sich nicht um einen Fundhund handelte, mit Kommentaren wie: „Seid ihr doch selbst schuld, wie blöd ihr Tierpfleger seid“ oder „kein Wunder, wenn man bei euch doch eine Abgabegebühr zahlen muss“. Aber so Kommentare würde nur von Menschen kommen, die „überhaupt keine Ahnung haben, was Tierheimalltag bedeutet“, erklärt das Tierheim.

In der Folge des Betruges hat das Tierheim Bochum den angeblichen „Finder“ bei der zuständigen Behörde angezeigt. Jetzt sei man bei dem Tierheim einfach nur froh, dass „dieser tolle Rohdiamant bei uns ist“ und dann demnächst in verantwortungsvolle Hände kommen kann.

Momentan kann das Tierheim Bochum allerdings keine Vermittlungsanfragen entgegennehmen. Das Tierheim möchte den sieben Monate alten Rüden erstmal selber besser kennenlernen. Und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Tierheim mit einem Facebook-Post bekannt geben, was sie sich für ein Zuhause für den Hund vorstellen können.