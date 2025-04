Tierheim Bochum: Plötzlich stehen Kinder vor dem Tor – rührend, was sie in den Händen halten

Viele Tierheime in NRW nehmen trotz teilweise fast überfüllter Unterkünfte tagtäglich verwahrloste oder streunende Hunde, Katzen und Co. auf. So auch das Tierheim in Bochum. Seit 1988 kümmern sich hier Mitarbeiter und Pfleger mit Herzblut um die Vierbeiner.

Um den Hunden, Katzen und Co. ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten, arbeitet die Auffang- und Pflegestelle auch stetig daran, das Tierheim zu modernisieren. Dieses Unterfangen ist jedoch sehr kostspielig, weshalb das Heim auf Spenden angewiesen ist. Und die kommen sogar von den Jüngsten…

Tierheim in Bochum erlebt Überraschung

Via Facebook gibt das Tierheim Bochum nun eine schöne und ziemlich rührende Neuigkeit bekannt. Denn erst vor wenigen Tagen hatte der Tierschutzverein Besuch von zwei jungen Mädchen, die etwas ganz Besonderes für die Mitarbeiter parat hatten. „Einen lieben Dank an Louise und Melina. Eine zwackte was von ihrem Sparbuch ab und die andere gab etwas von ihrem Geburtstagsgeld dazu. So sind uns stolze 100 Euro von den beiden tollen Mädels gespendet worden“, schreibt das Tierheim glücklich.

Und das Glück ist auch den beiden Spenderinnen ins Gesicht geschrieben. Auf einem Bild posieren sie nämlich super-stolz mit dem Geld in der Hand und einer Tierheimmitarbeiterin an ihrer Seite. Die User im Netz sind bei diesem Anblick ebenfalls total aus dem Häuschen. „Tolle Mädels“ oder „Was für tolle Kinder. Allerhöchsten Respekt für euch beide“, lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Tierheime stehen oft vor Überfüllung

Das Tierheim Bochum kann aktuell auch jeden Cent gebrauchen. Denn seit 2023 wird ein neues Hundehaus gebaut, was vor allem auf die neusten Klimastandards setzt. Beim Bau achtet das Tierheim aber vor allem auch darauf, dass es den Hunden gut geht und sie schnell wieder in eine liebevolle Familie kommen.

„Oftmals ist nicht bekannt, wie die Hunde, die ins Tierheim kommen, sich in einer Wohnung verhalten. Da das Angebot von geschlossenen Räumlichkeiten für die Resozialisierung von Hunden in einem häuslichen Umfeld mit Möbeln in dieser Form bislang nicht existiert, soll ein entsprechender Resozialisierungsraum errichtet werden“, heißt es auf der Webseite. Die Resozialisierung sei deshalb so wichtig, da die Hunde sonst nicht mehr vermittelt werden könnten und das Tierheim irgendwann überfüllt wäre.