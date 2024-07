Tierheim Bochum findet Katze – und teilt Worte, die tief blicken lassen

Erneut hat das Tierheim Bochum eine Katze aufgenommen, die man auf der Straße gefunden hat. Fundkatzen tauchen immer häufiger auf und von ihren Besitzern ist weit und breit keine Spur. Das Tierheim richtet sich jetzt auf Facebook an die User, und seine Worte geben zu denken.

In Bochum wurde wieder eine Fundkatze gefunden, wie das Tierheim Bochum berichtet. Die hübsche Katze wurde mutterseelenallein am Hustadtring in Bochum aufgelesen. Da sie keinen Chip hat, konnte man nicht herausfinden, wer ihr Besitzer ist. Bis jetzt hat sich auch noch keiner gemeldet und die Katze abgeholt, weswegen sie vorerst im Tierheim bleiben muss.

+++ NRW: Katze landet immer wieder im Tierheim – Besitzerin platzt der Kragen! „Hört auf“ +++

Tierheim Bochum: Große Anzahl von Fundkatzen

Jedoch handelt es sich bei dieser Katze nicht um das einzige Findelkind, das seinen Weg in das Tierheim findet. Das Tierheim Bochum berichtet auf Facebook, dass man große Probleme mit Überfüllungen hat.

Selbst die Ausweichräume, die man geschaffen hat, um alle Tiere unterzubringen, sind mittlerweile komplett voll. Die große Anzahl von Fundkatzen ist leider für das Tierheim kaum noch mehr zu bewältigen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Worte des Tierheims Bochum schockieren die User auf Facebook. Eine Frau schreibt in den Kommentaren: „So viele Fundkatzen? So viele können doch nicht ‚aus Versehen‘ weglaufen….“ Unter den vielen Fundkatzen befinden sich wahrscheinlich auch viele, die von ihren Besitzern einfach ausgesetzt wurden.

+++ Tierheim in NRW: Katze muss zum Ultraschall – was Pfleger dort sehen, lässt sie sprachlos zurück +++

Insbesondere in den Sommerferien werden vermehrt Haustiere ausgesetzt. Wie die Tierschutzorganisation „PETA“ berichtet, werden jährlich in Deutschland 80.000 Haustiere einfach ausgesetzt, anstatt diese wenigstens in ein Tierheim zu bringen.

Dass das Tierheim Bochum so viele Fundkatzen hat, dass nicht mehr genug Platz für diese besteht, ist erschreckend. Sehr treffend kommentiert eine Userin: „Unvorstellbar, wenn alle ausgesetzt wurden.“

PETA: 80.000 ausgesetzte Haustiere jährlich

Ob sich bei der neusten Fundkatze im Tierheim Bochum um eine Ausreißerin handelt oder ob man sie wirklich ausgesetzt hat, bleibt noch unklar. Eine Nutzerin auf Facebook kommentiert: „Die hübsche kleine Maus wird doch bestimmt vermisst und hoffentlich bald wieder abgeholt.“ Bis jetzt hat sich der Besitzer bisher nicht bei dem Tierheim gemeldet, aber die Hoffnung besteht trotzdem, dass sich bald jemand meldet.

Mehr Themen:

Der Besitzer wird die hübsche Katze hoffentlich bald aus dem Tierheim Bochum abholen. Trotzdem ändert dies nichts an der Problematik, dass die Tierheime überfüllt sind. Immer wieder werden Haustiere gedankenlos angeschafft und dann entweder an das Tierheim abgegeben oder in schlimmsten Fällen sogar ausgesetzt.