Tierheim Bochum entdeckt Brief – der Inhalt zerreißt Tierfreunden das Herz

Nicht selten erlebt das Tierheim Bochum vor seiner Türschwelle morgens eine böse Überraschung. Halter setzen ihre Tiere mitten in der Nacht vor dem Tierheim einfach ab und geben damit auch ihre Verantwortung für das Lebewesen wieder ab.

Auch am Donnerstag (26. September) wartet vor der Tür des Tierheim Bochum eine Überraschung auf die Mitarbeiter – doch dieses Mal anders als gewohnt.

Tierheim Bochum erhält emotionalen Brief

Für die Tierheim-Mitarbeiter gibt es nichts Schöneres, wenn sie ihre tierischen Anwohner wieder vertrauensvoll in die Hände neuer Besitzer geben können. Und auch wenn die Tiere längst ein neues Zuhause gefunden haben, verlieren die Tierpfleger ihre Pflegekinder meist nie ganz aus den Augen. Schließlich wollen sie ja wissen, wie sich Hund, Katze und Co. so weiterentwickeln und wie es ihnen in der neuen Familie ergeht.

Nun hat das Tierheim Bochum einen Brief von einem ehemaligen Bewohner bekommen. Gut möglich, dass bei dem Inhalt ein paar Tränchen geflossen sind. „Liebes Tierheim-Team, meine Menschen bringen Euch die Reste von meinem Futter und meinen Leckerchen vorbei“, heißt es in den Anfangszeilen. Auf Facebook teilt das Team ein Foto mit einem Korb voller Katzen-Futter und dem Brief dazu.

Toter Kater hinterlässt Abschiedsgeschenk

Der Grund für die großzügige Spende ist allerdings sehr traurig. „Ich brauche sie nun nicht mehr, da ich vor Kurzem über die Regenbogenbrücke gegangen bin und es mir nun wieder gut geht und ich alles essen darf, was ich mag (und ich mag eigentlich alles). Es ist nicht viel, aber ihr könnt vielleicht noch was damit anfangen. Das wäre schön. Liebe Grüße von Kater Ole aus dem Katzenhimmel.“

Nach dem Tod des Katers möchten die Besitzer also im Namen ihres verstorbenen Tieres dem Tierheim Bochum nochmal danken. Anlässlich der emotionalen Zeilen und der netten Geste sind auch ganz viele Tierfreunde ergriffen. „Solche schönen Gesten rühren mich immer zu Tränen. Danke, Kater Ole und Besitzer“ oder „Traurig, aber auch schön zugleich“, heißt es in den Kommentaren.

Auch die Tierheim-Mitarbeiter senden einen letzten Gruß an Kater Ole: „Danke für deine Sachen, mach es gut.“