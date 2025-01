Tierheim Bochum fällt bei diesem Anblick vom Glauben ab – „So auch noch nicht erlebt“

Die Mitarbeiter des Tierheims Bochum können bei dieser Geschichte nur noch voller Entsetzen mit dem Kopf schütteln. Als nämlich ein Kaninchen bei ihnen als Fundtier abgegeben wurde, fiel ihnen sofort etwas Seltsames aus.

Die kuriose Geschichte begann am 9. Dezember, als ein kleines Kaninchen bei ihnen abgegeben wurde. Aufmerksame Passanten haben das arme Tier mutterseelenallein draußen durch die Gegend hoppeln sehen und sofort reagiert. Als die Pfleger sich das Tier anschauten, kam ihnen das Kaninchen jedoch bekannt vor.

Tierheim Bochum hat eine böse Vermutung

Das Tierheim Bochum hat nämlich mehrere Steckbriefe von Tieren, die nicht von ihnen, sondern privat vermittelt werden. Wenn potenzielle Haustierbesitzer im Tierheim kein Tier finden, dann verweisen die Mitarbeiter auf diese Steckbriefe. Und tatsächlich wurden die Mitarbeiter bei diesen Steckbriefen augenblicklich fündig. Bei dem kleinen Kaninchen handelt es sich um das 5-Jahre alte Söckchen.

Erleichtert riefen die Mitarbeiter des Tierheims Bochums die Besitzer an und dieser holte Söckchen unverzüglich ab. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Mitarbeiter noch davon aus, dass Söckchen einfach versehentlich entwischt ist.

Schock für Tierheim-Mitarbeiter

Damit war die Geschichte jedoch noch nicht vorbei, denn nur drei Tage später wurde Söckchen schon wieder im Tierheim Bochum abgegeben, weil er auf der Straße gefunden wurde. Die Mitarbeiter erschleicht plötzlich eine böse Vermutung. Auf Facebook schreibt das NRW-Tierheim: „Wurde Söckchen etwa vielleicht schon zweimal ausgesetzt, damit er ‚weg‘ ist und hatte er einfach zweimal wahnsinnig viel Glück, dass er gesichert und zu uns gebracht wurde?“

Angesichts dieser Vermutung wollte man das arme Kaninchen nicht noch einmal an den Besitzer zurückgeben. Das Tierheim Bochum informierte das Veterinäramt und Söckchen blieb erst einmal über die Feiertage im Tierheim. Was danach jedoch passiert, lässt das Fass zum Überlaufen bringen. Kurz nach Weihnachten, am 30. Dezember, erhielt das Tierheim Bochum eine E-Mail von Söckchens Besitzer. In dieser hieß es: „Söckchen konnte vermittelt werden, Sie können den Steckbrief entfernen.“ – Und das, obwohl sich das Kaninchen noch im Tierheim befand.

Mitarbeiter entsetzt von E-Mail

Bei dieser Dreistigkeit konnten es die Mitarbeiter des Tierheims Bochum auch nicht mehr fassen und schreiben auf Facebook: „Das haben wir so auch noch nicht erlebt, unglaublich“. Das Tierheim hat die Besitzer von Söckchen informiert, dass sich das Tier erneut im Tierheim befindet, worauf der Besitzer antwortete: „Verrückt, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ist Söckchen denn jetzt versorgt oder sollen wir ihn wieder zu uns nehmen?“

Wie das Tierheim Bochum auf Facebook berichtet, haben sie auch auf diese E-Mail nicht mehr geantwortet, denn „da fällt uns auch wirklich nichts mehr zu ein“. Wenigstens ist das arme Kaninchen jetzt sicher im Tierheim und wird nicht ein drittes Mal ausgesetzt. Hoffentlich findet Söckchen bald eine Familie und ein neues Zuhause, der arme Kerl hätte es wahrhaftig verdient.