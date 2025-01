NRW: Vermieterin schmeißt 94-Jährige aus Wohnung – nach 70 Jahren Miete

Nach ganzen 70 Jahren Miete kommt der große Schock. Im Briefkasten liegt der Brief mit der Kündigung des Mietverhältnisses der kleinen Wohnung in NRW. Die 94-Jährige ist am Rand der Verzweiflung, denn sie weiß nicht, wie oder wohin sie in ihrem Alter ausziehen soll, berichtet die „Bild“.

Demnach wohnt Paula Hilsemer bereits seit dem Jahr 1955 in ihrer Wohnung in Köln-Mülheim. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter verbrachte sie in der 52 Quadratmeter großen Wohnung in NRW fast ihr ganzes Leben. Mittlerweile lebt sie in dieser jedoch alleine, denn sowohl ihr Ehemann als auch ihre Tochter sind bereits verstorben.

NRW: Kündigung am Heiligabend

Ihr Mann verstarb bereits im Jahr 2009 und im Jahr 2021 folgte dann die nächste Tragödie, denn Hilsemers Tochter verstarb an Krebs. In der Wohnung in NRW spürt man jedoch noch die Erinnerung an schönere Zeit, an ein Familienglück. Überall hängen Bilder von der Familie und von ihren großen Reisen, sogar nach Japan und Russland.

+++ Essenerin lief über Aldi-Parkplatz – danach sollte nichts mehr sein, wie es war +++

„Wir haben in dieser Wohnung viel Schönes. Wir haben einen kleinen Garten und der Rhein ist nicht weit entfernt. Als wir hier einzogen, waren wir so froh, eine Wohnung bekommen zu haben. Obwohl 60 D-Mark Miete damals viel Geld war“, berichtet Paula Hilsemer der Zeitung. Mittlerweile zahlt die 94-jährige Frau aus NRW 483 Euro pro Monat, jedoch soll damit auch bald Schluss sein.

Ausgerechnet am Heiligabend lag ein Brief in Hilsemers Briefkasten. Ihre neue Vermieterin teilte ihr mit, dass sie die Wohnung gerade von ihrer Mutter geerbt habe und jetzt selbst benutzen möchte. Daher wolle sie jetzt das seit 1955 bestehende Mietverhältnis kündigen – Konkret bedeutet das für die Seniorin: in spätestens neun Monaten muss sie aus der Wohnung in NRW ausgezogen sein.

+++ Tierheim Bochum bekommt „Spenden“ – Mitarbeiter fallen vom Glauben ab: „Unverschämt“ +++

Vermieterin ist juristisch im Recht

„Hier ist doch mein Zuhause! Wohin soll ich jetzt in meinem Alter ziehen?“, klagte die verzweifelte Seniorin. Die Dame hat Pflegegrad drei und ist aufgrund ihres Alters etwas wacklig auf den Beinen. Mittlerweile haben sich auch Nachbarn und Bekannte von Hilsemer in den Fall eingeschaltet und versuchen, ihr zu helfen. Der Kölner Miet-Aktivist Kalle Gerigk sagt in einer Stellungnahme: „Wir appellieren an die Menschlichkeit der Vermieterin, Paula in ihrem stolzen Alter von 94 Jahren nicht vor die Tür zu setzen“.

Mehr Themen:

Jedoch befindet sich die Vermieterin juristisch gesehen im Recht. Hans Jörg Depel von dem Kölner Mieterschutzverein erklärt gegenüber der „Bild“: „Eine neunmonatige Kündigungsfrist ist bei einem Mietverhältnis, das länger als acht Jahre andauert, so vorgesehen“. Auch wenn es moralisch falsch ist, die Seniorin aus NRW einfach aus der Wohnung zu werfen, steht dies der Vermieterin rechtlich zu. Depel erklärt, dass Hilsemer nur in der Wohnung bleiben könne, „wenn ihr aufgrund ihres Gesundheitszustandes ein Umzug nicht zumutbar wäre.“ Nur in diesem Fall hätte eine Klage Erfolgschancen.