Bochum: Tierheim und Anwohner warnen – nächstes Hunde-Drama in der Region!

Das Tierheim Bochum informiert normalerweise über seine Neuzugänge oder schwere Tierschicksale. Doch jetzt meldet es sich mit einer Warnung auf Facebook, die Hunde-Halter ernst nehmen sollten.

Denn in einem beliebten Gebiet für Gassirunden gibt es erneut den Verdacht, dass ein Unbekannter Giftköder ausgelegt hat. Das Tierheim Bochum teilt jetzt einen Fall, bei dem der Hund dem Tod gerade noch so von der Schipppe springen konnte. Aber auch an anderer Stelle gibt ein Anwohner jetzt eine Warnung ab!

Tierheim Bochum mit wichtiger Warnung

„Hunde haben Schaum im Maul und Blut im Kot. Sie werden apathisch und brechen zusammen“, heißt es in einem Beitrag, den das Tierheim jetzt auf Facebook teilte. Was wie aus einem schlechten Film klingt, scheint in Bochum derzeit brutale Realität zu sein.

+++ NRW-Tierheim nimmt Hunde aus Messie-Wohnung auf – als die Tierschützer genau hinsehen, kommen ihnen die Tränen +++

Im Weitmarer Holz, Bochums nationalem Waldgebiet, sollen Giftköder ausliegen. Und scheinbar haben diese schon ihre ersten Opfer gefunden. „Ich traf am 14.06.2023 eine Frau, deren Retriever vor zwei Tagen nur dank schnellster Infusionen gerettet werden konnte. Andere Hunde hatten weniger Glück, hört man“, heißt es im Netz.

Besonders im Bereich der Tiergehege und Sportplätze sei die Gefahr für Vierbeiner groß. Doch bevor noch mehr Unglücke passieren, geht nun eine Warnung an alle Besitzer raus. „Warnt alle, denen ihr begegnet!“ Dabei sollten Hundefreunde auch eines beachten.

Polizei am Bockhokt unterwegs

Denn um die unbekannten Täter nicht zu warnen, sollten Halter keine Aushänge im Waldgebiet machen.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei den Hundefans aus Bochum sorgt die Nachricht für blankes Entsetzen. „Schweine“, schreiben so etwa zwei Nutzerinnen unter den Facebook-Beitrag. „Was für ein niederträchtiges, abstoßendes Stück Mensch. (…) Mein Gott, welche Unmenschen müssen wir unter uns ertragen?“, will eine andere wissen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Warnung des Tierheims Bochum bei allen Hunde-Haltern ankommt, bevor es zu spät ist.

Auch am Bockhokt warnt ein Anwohner jetzt in der Facebook-Gruppe „Du weißt, Du bist Bochumer, wenn…“ vor Giftködern. „Ich bin gerade eben bei meinem Spaziergang durch den Bockholt auf zwei Polizisten gestoßen, die mich vor Giftködern die aktuell an mehreren Stellen in Bockholt ausgelegt wurden, gewarnt haben“, meldet er sich jetzt auf Facebook. Dabei soll es sich um Würstchen handeln, die mit Gift versetzt und „insbesondere auf den Grünflächen (Seitenstreifen) verteilt“ wurden. Laut dem Facebook-Nutzer seien die Beamten Hinweisen nachgegangen.