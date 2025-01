Tierheim Bochum vermittelt Hund – neun Jahre später trudelt die Nachricht ein

In den Tierheimen in NRW spielen sich beinahe täglich traurige Schicksale ab. Mitarbeiter geben viel, um ausgesetzten oder abgegebenen Lebewesen einen möglichst angenehmen Aufenthalt in dem zwischenzeitlichen Zuhause zu bieten.

Ab und zu werden alle Beteiligten sogar für ihre Mühen belohnt, wie jetzt im Tierheim Bochum. Doch erreichte die Angestellten nämlich ganze neun Jahre nach Vermittlung eine besondere Nachricht.

Tierheim Bochum erhält emotionale Botschaft

Auf Facebook teilt das Tierheim Bochum die emotionalen Worte, die die Einrichtung kürzlich erreichten. Am Mittwoch (22. Januar) trudelte Post eines alten Bewohners des Tierheims ein. Hündin Fiene meldete sich aus ihrem neuen Zuhause.

„Hi liebes Tierheim-Team, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an mich erinnert, ich war 2016 bei euch und da haben meine Eltern mich entdeckt und sich in mich verliebt….ich war eine unruhige Seele und meine Mama musste viel mit mir üben….“, so die Botschaft aus Sicht des Vierbeiners. Die Mühe der Mama hatten offenbar Erfolg, Fiene berichtet weiter: „Heute bin ich eine chillige, entspannte, ältere Dame und geniesse ein schönes Leben mit eigenem Garten und vielen gemeinsamen Erlebnissen mit meiner Family….“

+++ Tierheim in NRW muss ausgesetzte Tiere aufnehmen – ein erster Blick ins Auge offenbart Dramatisches +++

Tierheim Bochum erhält Lob

Die Zeit mit der Familie ist für Hündin Fiene auch nach neun Jahren noch heilig, denn sie sendet ihre Grüße an das Tierheim Bochum mit den Worten: „Muss Schluss machen, heute ist Oma-Tag, ich liebe es… Auftrag von Mama: Auf die Möglichkeit der Übernahme einer Patenschaft bei euch hinzuweisen, haben nicht alle das Glück, so schnell eine Familie zu finden wie ich und eine Patenschaft ist eine schöne Sache euch bei eurer tollen Arbeit zu unterstützen.“

Mehr aktuelle Themen aus Bochum:

Nicht nur die Angestellten im Tierheim Bochum dürften sich über die Grüße freuen, auch Tierfreunde auf Facebook sind von dem Gruß berührt. „Das ist doch so ein wunderschönes Kompliment. Danke von einem wunderschönen Hund…..Habt Ihr alle gut gemacht!“, „Das ist so toll. Habt noch ganz viel Spaß zusammen“, sind nur zwei der positiven Kommentare unter dem Beitrag.