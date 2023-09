Tierheim Bochum fassungslos: Besitzerin holt entlaufenen Hund nicht ab – sein Zustand ist erbärmlich

Wieso? Wenn ein Hund geklaut wurde, entlaufen oder sonst wie verschwunden ist, dann sollte man doch meinen, dass sich der Besitzer darüber freut, wenn ihn jemand gefunden hat. Doch dieser Hund, der seinen Weg ins Tierheim Bochum gefunden hat, wird wohl nicht zu seinem Frauchen wiederkehren.

+++ Tierheim Bochum öffnet Brief: Inhalt rührt zu Tränen +++

Gefunden, gechipt, aber nicht kastriert, stand der kleine weiße Hund am Montag (25. September) im Tierheim Bochum. Alles, was er wollte, war zurück zu seinem geliebten Frauchen zu können. Die wurde sogar gefunden und informiert – will ihn aber nicht zurück. Offenbar war die Liebe zu ihrer kranken Maus nicht sonderlich groß.

„Tierheim Bochum: „Uns sind leider die Hände gebunden“

Wenn ein Fundtier mit Chip ins Tierheim kommt, dann wird natürlich erst mal nach dem Besitzer gesucht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um einen Streuner handelt, ist eher gering. Wie freudig sollte es da sein, dass das Tierheim in diesem Fall sogar die Halterin finden konnte.

Auch interessant: Tierheim in NRW: „Eine Katastrophe jagt die nächste“ – fast 50 Tiere gerettet!

„Wir haben den weißen Fundhund Sweet getauft“, erklärt der Tierschutzverein. „Natürlich kennen wir seinen richtigen Namen und uns ist mittlerweile auch eine Halterin bekannt. Wir arbeiten sehr eng mit der Ordnungsbehörde zusammen, diese wird bei der eventuellen Abholung des Hundes alle Kontrollen durchführen und weitere Voraussetzungen prüfen. Uns sind leider in diesen Fällen die Hände gebunden.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Traurig nur, dass die Halterin ihren Hund überhaupt nicht zurückhaben wollte. Sie wusste, wo sich ihr Liebling befindet, kam ihn aber nicht abholen. Letztendlich hatte sie ihn dann sogar ans Tierheim „abgetreten“, drum müssen sich die Mitarbeiter nun darum kümmern, dass er ein neues Zuhause findet.

Mehr News:

Tierheim Bochum in Sorge um Hund – „Sehen gar nicht gut aus“

Als sich die Mitarbeiter dann „Sweet“ genau ansahen, blieb ihnen die Spucke weg. „Nicht nur, dass Filzplatten aus dem Fell geschnitten werden mussten, auch die Ohren sehen gar nicht gut aus“, schreibt das Tierheim auf Facebook. „In unserer Tierarztvisite wurde schon ordentlich sauber gemacht, aber das dauert auch noch länger.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür könnten die Mitarbeiter auch noch Unterstützung in Form von gespendeten Mullkompressen, Watte oder Ohrenstäbchen gebrauchen.