Ski Aggu in Bochum: Konzerttickets zum Schleuderpreis? Fans trauen ihren Augen nicht

In kurzer Zeit hat sich der Berliner Rapper Ski Aggu an die Spitze der deutschen Charts gearbeitet. In den Corona-Jahren zog er vermehrt Aufmerksamkeit auf sich, ehe ihm 2022 mit seinem Song „Party Sahne“ der Durchbruch gelang. Es folgten Hits wie „Friesenjung“, den er gemeinsam mit Comedy-Legende Otto Waalkes performte, oder kürzlich auch sein Feature mit Shirin David, „Atzen & Barbies“.

Auf zahlreichen Festivals ist Ski Aggu ein gefragter Artist – und in diesem Sommer führt ihn sein Weg auch nach Bochum ins Ruhrgebiet. Sommerwetter, ein Open-Air-Konzert auf der Nordwiese der Jahrhunderthalle und ein kühles Getränk in der Hand – geht es besser?

Klar, das Ticket muss man sich erst mal leisten können. Erfahrungsgemäß sind Konzerttickets ja nicht gerade günstig. Nicht aber hier – Tickets für Ski Aggu in Bochum werden zu einem wahren Schleuderpreis angeboten!

Ski Aggu tritt in Bochum auf

Ski Aggu tritt im Rahmen der „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ in Bochum auf. Vom 17. bis 20. Juli findet Europas größtes Sport- und Kulturfestival in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Dazu gehören auch die „Ruhr Games“ (16. bis 27. Juli), die in mehreren Revierstädten stattfinden und Sportarten wie BMX, Calisthenics, Basketball oder auch internationale Dance-Battles anbieten.

Mehr News:

In Bochum wird das Event im Juli mit mehreren Musik-Acts bereichert – unter anderem treten die Band „Querbeat“ und die deutsche Singer-Songwriterin „Dilla“ dort auf. Und eben auch Ski Aggu.

Tickets für unter 20 Euro pro Nase

Am 17. Juli 2025 wird Ski Aggu ab 18.45 Uhr die Nordwiese zum Beben bringen – und die Tickets dafür gibt es bereits ab 18 Euro pro Person!

Im Vergleich dazu: Für seine diesjährige Tour „Die ersten Open Airs“ verlangt der Rapper im Sommer 2025 im Schnitt gerne mal rund 70 Euro für ein Ticket. Der Auftritt im Rahmen des „Rhine-Ruhr 2025“ kommt da doch deutlich preiswerter daher.