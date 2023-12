Ruhr Park Bochum mit neuem Service – doch es gibt einen Haken

Es wird immer kälter in NRW, die ersten Schneeflocken sind gefallen und die Weihnachtsmärkte in Dortmund, Bochum und Co. können sich täglich über zahlreiche Besucher freuen. Das kann nur eines bedeuten: Der Dezember ist in vollem Gange. Doch neben all den winterlichen Aktivitäten steht vor allem eines auf der To-Do-Liste der Menschen: Weihnachtsgeschenke kaufen. Und das kann ganz schön in Stress ausarten.

+++ Ruhr Park Bochum mit großer Änderung – sie wird das Shopping-Center einzigartig machen +++

Geschenke für Familie und Freunde zu besorgen, kann schon nervenaufreibend genug sein. Um den Menschen den Stress zu nehmen, hat sich der Ruhr Park in Bochum eine ganz besondere Aktion ausgedacht, bei der zumindest das Einpacken der Geschenke übernommen wird. Doch die Sache hat einen Haken.

Ruhr Park Bochum: Neues Angebot soll die Weihnachtszeit erleichtern

Alle, die in ihren Geschenkebergen versinken oder einfach zwei linke Hände zum Einpacken haben, können sich über diese Nachricht freuen. Im beliebten Ruhr Park in Bochum gibt es vom 01.12. bis zum 23.12. einen Einpackservice. Hier können Kunden auf einer Aktionsfläche vor dem Jako-O Shop ihre Geschenke kostenlos und professionell einpacken lassen. Und das Beste: Die Anzahl der Päckchen ist nicht begrenzt, so der Ruhr Park Bochum. Man kann also Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie einpacken lassen.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Bochum gestartet – diese Änderung springt Besuchern sofort ins Auge

Einen Haken hat die Sache allerdings. Der Service gilt nicht für alle Kunden, die in Bochum einkaufen gehen: Man muss Mitglied im Ruhr Park Club sein. So heißt das Treueprogramm des Ruhr Parks, das vor Kurzem neu aufgelegt wurde. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, allerdings müssen die persönlichen Daten angegeben werden. „Es erwarten Euch jede Menge exklusive Vorteile, Services, Challenges und Inspirationen gebündelt an einem Ort – unserer neuen App!“, heißt es auf der Website des Einkaufszentrums zum Ruhr Park Club.

‌Tipps und Tricks für das Geschenke-Einpacken

„Es ist möglich, entweder seine Geschenke professionell einpacken zu lassen, oder aber man kann selbst seine Geschenke einpacken“, bestätigt der Ruhr Park auf Anfrage von DER WESTEN. Und weiter: „Dazu werden von uns Papier, Schleife, Sticker, etc. kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem bekommt man bei Bedarf Hilfe und Tipps, wie man seine Geschenke für die Weihnachtszeit besonders schön einpacken kann.“

Das könnte dich auch interessieren:

Bei der Verpackung haben die Kunden freie Wahl. So stehen die verschiedensten Papiersorten und Motive kostenlos zur Auswahl. Lediglich die Clubmitgliedschaft muss nachgewiesen werden. Das könnte so manchem Bochumer die Vorweihnachtszeit im Geschenkestress erleichtern.