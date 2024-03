Ruhr Park Bochum macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen!

Der Ruhr Park in Bochum ist die Anlaufstelle für alle Shoppingfans in der Umgebung. Neben über 120 Shops lassen sich hier auch jede Menge Restaurants sowie das UCI Kino finden. Während auch hier in den letzten Monaten einige Geschäfte schließen mussten, ziehen immer wieder neue Geschäfte ein, um die Kunden in das Einkaufszentrum zu locken. Jetzt teilen die Verantwortlichen mit: Es gibt Neuigkeiten an der Ladenfront.

Ruhr Park Bochum: Neuigkeiten für die Kunden

Aufmerksame Shopper werden diese Neueröffnung im Ruhr Park Bochum bereits bemerkt haben. Schon im Februar ist der Store in das Einkaufszentrum gezogen: „MAD Parfumeur“. Hier kommen Duftliebhaber so richtig auf ihre Kosten. Von verschiedenen Raumdüften über unzähligen Sorten von Duftkerzen bis hin zu Parfum werden Kunden hier garantiert fündig.

Die Parfümerie ist in 18 Ländern weltweit und in über 280 Geschäften in fast 70 Städten der Türkei vertreten. Für den einen oder anderen könnte das schon ein Name sein. Die vielen Düfte laden zum Stöbern ein. Es bleibt abzuwarten, wie die Bochumer die Parfümerie annehmen werden.

Nicht die einzige Änderung

Die Neueröffnung von „MAD Parfumeur“ ist nicht die einzige Änderung, die Besucher im Ruhr Park Bochum bemerkt haben könnten. Auch den Teeliebhaber wird eine Veränderung aufgefallen sein: Der „TeeGschwendner“ ist umgezogen. Der neue Store erleuchtet in hellen Farben und einem modernen Interieur. „Ab sofort findet ihr den Store zwischen Ankerkraut und iRiparo“, kündigen die Verantwortlichen an. Die Meinungen darüber sind eher geteilt: Während eine Kundin die neue Aufmachung als „gewöhnungsbedürftig“ bezeichnet, findet die andere diesen Umzug gut. „Sehr schön geworden, ich fand den alten Laden zu schmal“, findet sie.

Der Ruhr Park Bochum ist täglich von 10 bis 20 Uhr für alle geöffnet, die sich den neuen Store anschauen und mal wieder so richtig shoppen möchten.