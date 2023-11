Ruhr Park Bochum: Zwei neue Shops eröffnen – Kunden rasten aus

Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür – und das bedeutet für viele Menschen wieder: Geschenke shoppen! Und wo können besser Besorgungen erledigt werden als in den großen Einkaufscentern wie dem Centro Oberhausen, dem Limbecker Platz in Essen oder aber auch dem Ruhr Park Bochum? Bei Letzterem haben jetzt sogar gleich zwei neue Shops ihre Pforten eröffnet.

Kunden des Ruhr Parks Bochum, aufgepasst: Das Einkaufscenter bietet seinen Kunden jetzt zwei zusätzliche Shopping-Möglichkeiten – besonders Fashion-Liebhaber kommen dabei auf ihre Kosten. Levi’s und Tommy Hilfiger sind in das Center eingezogen! Das gab der Ruhr Park stolz auf seinem Facebook-Account (rund 104.500 Follower) bekannt.

Ruhr Park Bochum will Meinung der Kunden wissen – und das geht nach hinten los

„Levi’s und Tommy Hilfiger – damit haben gleich zwei ‚neue‘ Stores ihre Türen im Ruhr Park eröffnet. Levi’s findet ihr ab sofort mit einem vergrößerten Sortiment gegenüber von H&M Home und unser Tommy Jeans hat sich in einen Tommy Hilfiger verwandelt. Freut euch auf angesagte Modetrends und eine riesige Auswahl der neuesten Looks. Ziemlich cool, oder?“, heißt es in dem Social Media-Beitrag.

Doch „ziemlich cool“ scheinen das die meisten Kunden ganz und gar nicht zu finden – in der Kommentarspalte hagelt es einige negative Stimmen zu den Eröffnungen. „Kann die Preise in den Markenstores der Hersteller nicht mehr nachvollziehen, wenn es die gleichen Produkte im Online-Handel wesentlich preiswerter gibt“, äußert ein Mann seine Meinung.

Kunden flippen aus

„Ne nicht cool, vernünftige Läden anstatt immer nur Klamotten wäre mal was“ und „Leider sind solche Läden überteuert und gehen eh bald wieder. Die Mehrheit der Menschen braucht was Bezahlbares. Aber viel Erfolg“, heißt es weiterhin. Na, so hatten sich die Verantwortlichen des Ruhr Parks Bochum das mit Sicherheit nicht vorgestellt…