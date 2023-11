Ruhr Park Bochum: Leere Regale, Sonderverkauf – beliebter Laden vor dem Aus?

Leere Regale, reduzierte Preise an den Produkten, Ware in Pappkartons und Wegweiser, die die Kunden in Richtung „Sonderverkaufsfläche“ führen. Dieses Geschäft im Ruhr Park Bochum scheint kurz vor dem Aus zu stehen.

Kindgerechte Mode, Spielzeug und alles, was im Familienalltag sonst noch gebraucht wird. Das verspricht die Marke Jako-o, die seit mehr als 35 Jahren zur Haba Family Group gehört. Für viele Eltern ist die Jako-o-Filiale im Ruhr Park Bochum Anlaufstelle Nummer eins gewesen, sobald neue Schuhe für den Herbst, Matschbekleidung oder neues Kinderspielzeug her musste. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn die Filiale steht kurz vor der Ladenschließung, wie die „WAZ“ berichtete.

Ruhr Park Bochum: So geht es mit der Kinder-Marke weiter

Bereits seit Ende August erwarteten die Kunden im Ruhr Park Bochum Joko-o-Produkte zu Sonderpreisen. Zunächst kündigte das Unternehmen an, die Marke einzustellen. Nur kurze Zeit später, beantragte der Spielwarenhersteller Insolvenz in Eigenverantwortung. Der Grund dafür? Der Mutterkonzern Haba habe wohl mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

+++ Bochum: Darauf haben Kunden gewartet – beliebter Shop aus den Niederlanden eröffnet im Pott +++

Wie es in Zukunft für die zwei Jako-o-Filialen in ganz Deutschland weiter geht, kann noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Eins steht jedoch fest: „Gemäß des Sanierungskonzepts hat der Bereich Jako-o keine Zukunft mehr im Produkt- und Markenportfolio“, äußerte sich die Sprecherin Ilka Kunzelmann gegenüber der „WAZ“.

Weitere Themen:

„Bis auf Weiteres“ können Kunden die Filiale im Ruhr Park Bochum jedoch erstmal noch besuchen. Insbesondere die vergünstigten Angebote, die im Rahmen des „Sonderverkaufs“ auf der Verkaufsfläche angepriesen werden, locken Interessierte an.

Weitere Informationen dazu, ob Gutscheine, die vor dem Tag des Insolvenzantrags (12. September 2023) noch eingelöst werden können, oder nicht, findest du hier bei der „WAZ“.