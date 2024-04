Lidl in Bochum: Bittere Absage! Discounter-Kunden stehen mit leeren Händen da

Ein Wocheneinkauf bei Lidl gehört für viele Menschen in Deutschland fest zum Alltag. Auch in Bochum strömen Woche für Woche zahlreiche Kunden in den Discounter.

Doch für die Bewohner im Stadtteil Bochum-Linden ist nun der Traum von einer neuen Lidl-Filiale geplatzt – zumindest so gut wie geplatzt. Denn wie die „WAZ“ berichtet, könnte ein Gerichtsurteil die Pläne für einen Lidl-Umbau nachhaltig durchkreuzt haben.

Lidl in Bochum: Traum geplatzt?

Aber der Reihe nach. An der Lindener Straße/Welper Straße sollte der neue Lidl in Bochum gebaut werden. Die bereits bestehende Filiale vor Ort war dem Unternehmen offenbar zu klein, berichtet die „WAZ“. Deswegen soll – direkt daneben – ein neuer, größerer und modernerer Lidl entstehen. Das klingt doch eigentlich alles ganz harmlos – wo liegt denn das Problem?

Jetzt folgt das große ABER – denn die Stadt Bochum hat etwas dagegen. Die Fläche, die für den neuen Lidl eingeplant war, gilt als „Außenbereich“. Dort würde die Stadt Bochum lieber produktionsorientierte Betriebe sehen – anstatt den Platz für weiteren Einzelhandel zu opfern.

Auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster bekräftige am Mittwoch (3. April) noch einmal, dass Bauvorhaben wie ein Supermarkt oder Discounter auf dem geplanten Gelände schlichtweg nicht realisierbar seien.

Lidl klagt gegen die Stadt Bochum

Dadurch droht auch das letzte Fünkchen Hoffnung zu erlöschen. Lidl hatte nämlich eigentlich erfolgreich gegen die Stadt Bochum geklagt.

