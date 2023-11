Lidl in Bochum: Kunden atmen auf! Neue Filiale kurz vor Eröffnung

Gute Nachrichten für Lidl-Fans in Bochum!

Seit Wochen können Anwohner in Bochum-Langendreer beobachten, wie in der neuen Filiale bis spätabends immer wieder Licht brennt und die Regale voller Waren sind. Nun hat das Warten scheinbar endlich ein Ende, wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet.

Lidl-Filiale in Bochum: Eröffnung war längst geplant

Die Lidl-Filiale an der Hauptstraße 212 in Bochum-Langendreer sollte eigentlich schon am 24. August 2023 eröffnet werden – doch nur einen Tag vorher wurde die Eröffnung gecancelt.

Nun soll es laut „WAZ“ am Donnerstag, dem 7. Dezember endlich so weit sein. Wie Unternehmenssprecherin Valerie Heck erklärt, werde die Filiale gerade auf den neuen Eröffnungstermin vorbereitet.

In der Vergangenheit hatte der Discounter immer wieder mitgeteilt, dass der Start der neuen Filiale „abhängig von der Baufertigstellung durch den Vermieter“ sei. Dabei kam es immer wieder zu Verzögerungen, die sich nicht nur auf den Lidl an der Hauptstraße auswirkten, sondern auch auf den daneben geplanten Edeka-Laden.

Noch ein neuer Supermarkt für Bochum?

Die Edeka-Filiale, die in einen ehemaligen Real-Standort einziehen soll, sorgt seit der Real-Schließung im November 2021 für Chaos. Das russische Unternehmen SCP hatte den Standort wie viele andere Real-Filialen übernommen, wollte das Gebäude innerhalb von vier Monaten kernsanieren.

Die Eröffnung zum Frühjahr 2022 ließ sich dann jedoch nicht umsetzen, trotzdem stellte Edeka zum August 2022 Personal für die Filiale in Bochum ein – und kündigte diesem Anfang 2023, weil der Start des Edeka-Ladens immer noch unklar war. Mehr dazu erklärt Daniel Driller, der den Edeka leiten soll, im ganzen Artikel bei der „WAZ„.