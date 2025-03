Nach Bochum-Hammer von Leon Goretzka: VfL-Fans flippen komplett aus – „Sein Herz schlägt Blau-Weiß“

Bei Schalke und dem FC Bayern wurde Leon Goretzka zum gefeierten Fußball-Star, reifte zum Nationalspieler, feierte nach langer Pause am Donnerstag (20. März) mit dem Siegtreffer zum 2:1 gegen Italien sein fulminantes Comeback im DFB-Dress.

Doch eine Sache kriegt man aus dem 30-Jährigen nicht heraus: Seine Heimatverbundenheit. Leon Goretzka ist Bochumer durch und durch, ist im Ruhrpott geboren und aufgewachsen, lernte beim VfL Bochum das Kicken. Zwölf Jahre blieb er beim Verein, feuert den Klub auch heute noch an – teilweise sogar live im Stadion, wenn es sein Terminplan erlaubt.

Kürzlich sorgte Leon Goretzka mit einer Ankündigung für Aufsehen, mit der er einmal mehr deutlich machte, wie sehr ihm Bochum und das Revier noch am Herzen liegen. Und vor allem die Fans des VfL Bochum konnten ihre Freude und Aufregung kaum verbergen.

Bochum: Leon Goretzka stiftet Maiabendfest-Eiche

Als Bochumer Junge kennt Leon Goretzka die Traditionen seiner Heimatstadt natürlich bestens – wie etwa das Maiabendfest, das jedes Jahr am letzten April-Wochenende gefeiert wird. In diesem Jahr wird Goretzka dafür persönlich die Eiche stiften. Was für eine Ehre das für ihn darstellt, kannst du hier nachlesen <<<

In einer Videobotschaft kündigte Leon Goretzka die Aktion an – und sorgte bei seinen Fans in der Heimat damit natürlich für Jubelstürme. Auf den Social-Media-Kanälen seines Jugendvereins, des VfL Bochum, wurde die Nachricht geteilt – und gerade die Bochum-Anhänger haben zu „ihrem“ Leon natürlich eine ganz besondere Verbindung.

Bochumer feiern Leon Goretzka

Sie feiern die Heimatverbundenheit des Fußballers und sind jedes Mal zutiefst bewegt, wenn Goretzka deutlich macht, wie sehr er an Bochum und dem Ruhrpott hängt. Doch zwischen all den Tränen der Rührung hegen sie vor allem einen Wunsch: Goretzka soll doch bitte zum VfL Bochum zurückkehren!

Hier ein Auszug aus den Kommentaren unter Goretzka Videobotschaft:

„Bei mir endet das Video, bevor Leon seinen Wechsel zurück zum VfL Bochum verkündet. Ist sicher nur ein technisches Problem, oder?“

„Super Leon, du dokumentierst, was dir wichtig ist und was dir deine Heimatstadt bedeutet.“

„Bleib noch bis zum Vertragsende in München, werde 2026 Weltmeister und dann komm nach Hause zum VfL.“

„Bochum liebt dich (nicht nur die VfLer)! Bochumer Junge!“

„Leon – sein Herz schlägt halt Blau-Weiß.“

„Bochumer Junge! Dich nochmal im VfL-Trikot spielen zu sehen, das wäre was.“

„Bleibt eben auch immer ein Bochumer.“

Das Maiabendfest in Bochum findet vom 24. bis 27. April 2025 statt. Am 26. April (15.30 Uhr) spielen die Bayern jedoch gegen Mainz – sehr wahrscheinlich mit Goretzka im Kader. Ob er es persönlich zur Party ins Revier schafft, ist also fraglich.