Edeka und Lidl in Bochum: Schlechte Nachrichten für Kunden – jetzt kommt es richtig dicke

Folgt auf „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende ein Teil zwei? So kommt es zumindest den Bewohnern von Bochum-Langendreer vor, die seit fast nun schon zwei Jahren auf den heißersehnten Neubau zweier Filialen von Edeka und Lidl warten.

Ein baldiges Ende der Bauarbeiten scheint derzeit nicht in Sicht. Oder etwa doch? Die „WAZ“ berichtete.

Bewohner von Bochum: Wann ist es endlich so weit?

Dabei stehen die Zeichen so gut: Auf dem Parkplatz stehen bereits die Autos, Lichter sind eingeschaltet und alles steht auf Eröffnung. Doch der Schein trügt. Ein Blick durch die Fensterscheiben nimmt jeglichen Optimismus auf eine baldige Eröffnung. In der neu entstehenden Edeka-Filiale liegt Verpackungsmüll im Eingangsbereich herum, ein Baustellenschild verweist auf die andauernden Arbeiten, berichtet die „WAZ“. Dabei sollte der Edeka doch schon im April 2022 eröffnen. Das Datum wurde auf den Herbst und schließlich auf Frühjahr 2023 verschoben. Sogar Personal wurde schon eingestellt.

Der neue Filialinhaber Daniel Driller wartet bereits sehnsüchtig auf den Abschluss der Bauarbeiten. Nach den ganzen Verschiebungen möchte er mittlerweile auch gar keine Prognose mehr abgeben, wann die Filiale denn eröffnet werden soll. Dabei steht sogar schon 80 Prozent der Einrichtung bereit. Der „WAZ“ erzählt er: „Wir könnten nach Schlüsselübergabe innerhalb von vier Wochen eröffnen.“ Und wie sieht es mit der Lidl-Filiale nebenan aus?

Lidl näher an der Eröffnung als Nachbar Edeka?

Auf dem ersten Blick scheint es, als sei Lidl näher an der Eröffnung dran als sein Nachbar. Schließlich sind bereits seit Monaten die Theken beleuchtet und Reklameplakate hängen in den Schaufenstern. Doch auch hier trügt der Schein. Nachdem die Eröffnung zunächst für August 2023 angekündigt war, dann nicht stattfand und schließlich auf Dezember verschoben wurde, gibt es derzeit keinen neuen Termin, erklärt Pressesprecherin Valerie Heck auf Anfrage der „WAZ“.

Nach einem ewigen Hin- und Her gibt es nun also nicht einmal mehr ein neues Datum, wann die Eröffnungen stattfinden sollen. Zu oft wurde der Termin bereits verschoben. Wie die Bewohner von Bochum-Langendreer auf die große Verzögerung der Eröffnung von Edeka und Lidl reagieren, kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.