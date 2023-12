dm in Bochum bald dicht – DAS steckt dahinter

Diese Nachricht wird einige Kunden im neuen Jahr überraschen. Nach Informationen der WAZ soll in Bochum 2024 ein dm schließen. Aber was heißt das für die Kunden? Bleiben die jetzt auf der Strecke?

Es kann zumindest eine kleine Entwarnung gegeben werden, denn die Kunden müssen nur phasenweise verzichten. Die Hintergründe erfährst du hier.

Hier schließt der dm in Bochum – vorerst

Nach Informationen der WAZ verändert sich das Bild der Innenstadt in Bochum. Vor allem in den mittleren Abschnitten merkt man das gewaltig. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Denn Anfang 2024 soll es erneut einen Umbau geben. Genau genommen soll dm ab Mitte Februar an der Kortumstraße 52 umgebaut werden. Der Umbau soll aufgrund des neuen dm-Ladendesigns erfolgen.

Auf Anfrage der WAZ sagt der Gebietsverantwortliche Thorsten Rose: „Wir rechnen mit einer Umbaudauer von ungefähr sechs Wochen.“ Rose gehe in etwa von einer Wiedereröffnung Ende März 2024 aus.

Diese Alternativen haben dm-Kunden in Bochum

„Während der Modernisierungsmaßnahmen können unsere Kundinnen und Kunden unsere weiteren sechs dm-Märkte in Bochum besuchen“, so der Gebietsverantwortliche. Laut der WAZ befindet sich die nächste Filiale im Citypoint an der Kortumstraße 87-89.

Die Größe und die Anzahl der Mitarbeiter sollen sich durch die Modernisierung der Filiale nicht verändern. Die 430 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in der dm-Filiale bestehen bleiben. Neu hingegen wird die Innengestaltung des Marktes, welche neben der baulichen Modernisierungsmaßnahmen angepasst werden. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen mehr als 300 Märkte mit dem neuen Ladendesign in Deutschland ausgestattet.

„Mit dem neuen Ladenbild erhalten unter anderem die Bereiche Schönheit, Duft und Gesundheit das neue Design. So schmücken helle Hintergründe in gelb-orange-Verläufen die Wände hinter der Kosmetiktheke“, so Rose.

Welche Veränderungen noch zu den Modernisierungsmaßnahmen von dm zählen, kannst du im vollständigen Artikel der WAZ nachlesen hier.