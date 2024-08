Bochumer Polizei wird zu Einsatz gerufen – als sie einen Karton öffnen, sind sie fassungslos

Bei der Bochumer Polizei konnte man es nach diesem Einsatz einfach nicht glauben. Auf dem Einsatz fand man einen verschlossenen Karton. Als man diesen öffnete, war die Polizei fassungslos vor Entsetzen.

+++ Tierheim in NRW gibt Katzen ab – Monate später bekommt es bewegende Post +++

Am Montag (12. August) erhielt die Wache der Bochumer Polizei um ungefähr 15 Uhr einen Anruf. Laut Angaben handelte es sich um ein „einfaches Hilfeersuchen am Hölterweg.“

Bochumer Polizei schockiert über Inhalt

Als die Beamten der Bochumer Polizei am Einsatzort angekommen waren, fanden sie lediglich einen Karton vor. Dieser war mit Klebeband verschlossen. Sofort öffneten die Beamten diesen und konnten nicht fassen, was sich in diesem befand.

Im Karton befanden sich nämlich drei komplett verängstigte und offensichtlich dehydrierte junge Katzenbabys. Dies war besonders schockierend, denn der Karton stand direkt in der prallen Sonne bei einer Temperatur von mehr als 30 Grad. Wenn die Bochumer Polizei nicht eingegriffen hätte, will man sich die Konsequenzen für die Katzenbabys nicht ausmalen.

+++ Tierheim Essen findet Paket vor der Tür – der Inhalt macht Tierpfleger sprachlos +++

Sofort reagierten die Beamten der Bochumer Polizei. Den Katzenbabys wurde Wasser gegeben und man brachte sie ebenfalls schnell aus der Sonne. Die Beamten brachten die drei Katzen zum örtlichen Tierschutz. Dort wurdendiese erst einmal aufgepäppelt und können sich in Ruhe von ihrem Schock erholen.

Die Beamten haben kein Verständnis dafür

Die Beamten sind entsetzt, dass jemand drei Karten aussetzt, die erst acht Wochen sind. In dem Presseportal erklärt die Bochumer Polizei: „Für sowas können wir kein Verständnis aufbringen!“ Die Tierheime in NRW berichten immer wieder, dass man ausgesetzte Tiere vorfindet. Insbesondere in den Sommerferien steigen die Zahlen von Haustieren, die man einfach aussetzt.

Mehr Themen:

Die Bochumer Polizei hat bereits eine Anzeige geschrieben und hofft denjenigen zu finden, der die Katzen ausgesetzt hat. Falls jemandem die drei Katzen bekannt vorkommen oder man sogar Angaben zur Herkunft machen kann, bittet die Polizei, dass man sich meldet.