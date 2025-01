Bochum: Zahlreiche Zugausfälle! Grund dafür ist der Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof in Bochum wird es in den kommenden Monaten ordentlich „ruckeln“. Die Deutsche Bahn hat kürzlich angekündigt, dass zwischen dem 28. Februar und 25. April sowie vom 5. September bis 31. Oktober sämtliche Halte von Regional- und Fernverkehrszügen ausfallen werden.

Die S1 fährt in dieser Zeit ausschließlich unter der Woche, informierte die „WAZ“. Doch was genau passiert dort eigentlich?

Bochum: XXL-Renovierungen führt zu etlichen Zugausfällen

Die Antwort: Eine umfassende Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn bündelt man eine Vielzahl von Maßnahmen: Gleise und Weichen werden erneuert, umfangreiche Instandhaltungsarbeiten stehen an. Und das ist noch nicht alles: Erste Vorarbeiten für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) im Bochumer Stadtgebiet werden ebenfalls bereits durchgeführt. Dieser soll künftig alle 15 Minuten verkehren – das verspricht eine echte Verbesserung für Pendler und Reisende.

Und damit nicht genug – die Baupläne gehen noch weiter. Denn für den RRX-Ausbau wird der Bahnsteig von Gleis 3 und 4 am Bochumer Hauptbahnhof um 55 Meter über die Wittener Straße hinaus erweitert. Diese Maßnahme soll es den Zügen künftig ermöglichen, schneller ein- und auszufahren – ein wichtiger Schritt für den reibungsloseren Verkehr, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind.

Bochum: Auch der Bahnhof Wattenscheid wird überarbeitet

Aber auch der Bahnhof Wattenscheid steht auf der Liste der Baustellen. Hier wird die Deutsche Bahn die Personenführung verlängern, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Noch vor Beginn der Bauarbeiten wird die Deutsche Bahn die Öffentlichkeit gemeinsam mit den Aufgabenträgern über alle Details informieren.

Es bleibt also spannend – der Umbau des Bochumer Hauptbahnhofs und des Bahnhofs Wattenscheid verspricht, einiges zu verändern.

Wer wissen möchte, welche Züge zu welchem Zeitpunkt verkehren, kann einfach bei der „WAZ“ nachschauen.