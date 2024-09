Bochum: Beliebte Restaurant-Kette kommt in die Stadt – es ist die vierte Filiale in NRW

Bochumer, aufgepasst! Eine neue Restaurant-Kette hält Einzug in die Stadt. Wenn es so weit ist, wäre es die vierte Filiale in ganz NRW.

Die Innenstadt von Bochum darf sich über einen Neuzugang freuen. Mit dem Restaurant „Wilma Wunder“ wird demnächst eine beliebte Kette in die City ziehen. Wie „Ruhr24“ berichtet, wird „Wilma Wunder“ am Dr.-Ruer-Platz 8 in einen Neubau der Sparkasse ziehen und reiht sich damit in das üppige Gastro-Angebot dort ein. Direkt nebenan gibt es eine „Starbucks“-Filiale. Außerdem gibt es direkt am Platz zwei Eisdielen und ein Café.

Bochum: Das steht bei „Wilma Wunder“ auf der Karte

„Wilma Wunder“ vermarktet sich als „innovatives Ganztags-Konzept, mit dem verschiedene Zielgruppen den ganzen Tag über angesprochen werden“. Das Unternehmen gibt es in NRW bisher nur in Düsseldorf und Köln. Schon im Oktober 2024 kommt auch noch eine Filiale in Recklinghausen dazu. Bochum wäre also die vierte Filiale im Bundesland. Deutschlandweit betreibt „Wilma Wunder“ noch weitere Filialen: Dresden, Hannover, Karlsruhe, Mainz (2), Passau und Stuttgart.

Doch was gibt es im „Wilma Wunder“ an Speisen? Verschiedene Flammkuchen sowie Frühstücksteller, Rheinischer Sauerbraten und Lachs-Spinat-Nudeln stehen unter anderem auf der Karte. An Getränken gibt es beispielsweise Aperol Spritz oder Bitburger Pils vom Fass.

Gäste müssen sich noch gedulden

Die Concept Family Franchise AG, die auch Marken wie Dean & David, Enchilada oder Pommes Freunde betreibt, ist für „Wilma Wunder“ verantwortlich. Die Filiale in Bochum soll 2025 eröffnen. Doch alle Gäste, die jetzt schon mit den Hufen scharren, müssen sich etwas gedulden. Einen genauen Termin gibt es nämlich noch nicht.

Ursprünglich war in dem Gebäude, in das „Wilma Wunder“ nächstes Jahr zieht, die Traditionsgastronomie „Die Uhle“ beheimatet – und das seit mehr als 150 Jahren! Die Betreiberin ging 2019 in den Ruhestand.