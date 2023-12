Bochum holt beliebtes Weihnachts-Event zurück – Weihnachtsmarkt-Fans scharren mit den Hufen

Wer an die Weihnachtszeit in Bochum denkt, dem dürfte direkt eines in den Sinn kommen: der fliegende Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr schwebt er wieder über den Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt. Zwei Mal am Tag können ihm Besucher beim Fliegen zusehen.

Doch Bochum ist seit dem Vorjahr außerdem für ein beliebtes Weihnachtsevent bekannt. Die Wattenscheider Winterwoche. Im vorigen Jahr konnten Besucher dieses zum ersten Mal besuchen – und sich auf dem Alten Markt gehörig in Weihnachtsstimmung bringen. Dieses Datum sollten sich Besucher jetzt rot im Kalender markieren.

Bochum holt beliebtes Event zurück

In diesem Jahr kehrt das interkulturelle Weihnachtsprogramm ins Revier zurück. Vom 6. bis 8. Dezember geht die Wattenscheider Winterwoche in die zweite Runde. Doch wer das Weihnachtsevent wieder am Alten Markt erwartet, ist schief gewickelt. Dieses Jahr zieht die Veranstaltung zur Friedenskirche an der Hochstraße weiter.

„Rund um die Winterwoche gibt es weitere weihnachtliche Aktionen in Wattenscheid“, heißt es in einer Mitteilung des Bochumer Stadtmarketings. Dazu zählen der Adventsmarkt vom 1. bis 3. Dezember, das traditionelle Tannenbaumschmücken vom 4. bis 8. Dezember und der Besuch des Nikolauses im Gertrudiscenter am 9. Dezember.

Anti-Terror-Maßnahmen sorgen in Bochum für Überraschung

In diesem Jahr müssen Besucher auch auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt einige Änderungen in Kauf nehmen. Denn aufgrund des Nahost-Konflikts hat man auch in der Revier-Stadt besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Vor allem der Anblick der Anti-Terror-Sperre dürfte bei vielen Besuchern für Irritationen sorgen und sie mit einem mulmigen Gefühl über den Weihnachtsmarkt in Bochum spazieren lassen. Doch das ist noch längst nicht alles. Welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr in Bochum getroffen wurden und was eine Crêpes-Verkäuferin davon hält, das liest du in diesem Artikel >>>.