Bochum: Kunde testet das „beste Schaschlik im Ruhrpott“ – die Reaktionen sind eindeutig

Eigentlich ist der Influencer „Der Schäng“ bekannt für seine ungewöhnlichen Bowl-Rezepte, die der Hobbykoch stets mit amüsanten Worten auf Instagram und TikTok vorstellt. Doch seit einiger Zeit zieht es den jungen Mann aus Bonn kreuz und quer durch NRW – auf der Suche nach diversen kulinarischen Köstlichkeiten.

Insgesamt folgen dem „Schäng“ auf Instagram und TikTok mehr als 360.000 Nutzer, die sich von seinen Comedy-Food-Videos unterhalten lassen. Kürzlich hat es den Influencer ins Ruhrgebiet verschlagen – genauer gesagt nach Bochum-Wattenscheid. Dort wurde ihm nämlich besonders schmackhaftes Schaschlik empfohlen.

Bochum: Bestes Schaschlik im Ruhrpott?

„Das beste Schaschlik im Ruhrpott“ soll es hier geben – beim „Profi-Grill“ in Wattenscheid. Der Imbiss von Inhaber Raimund Ostendorp liegt an der Bochumer Straße, hat bei rund 2.000 Rezensionen auf Google eine Durchschnittsbewertung von 4,5 von 5 Sternen. Offenbar kommen Currywurst, Pommes, Schnitzel & Co. bei den Imbiss-Gästen gut an.

Aber der „Schäng“ ist vor allem wegen des Schaschliks hier, das ihm wärmstens empfohlen wurde. Schließlich sei der „Profi-Grill“ im Ruhrpott „legendär“, wie der Influencer erklärt. Inhaber Ostendorp ist Ex-Sternekoch und betreibt den Imbiss bereits seit 1991. Eine wahre Institution also in Wattenscheid.

Influencer testet „Profi-Grill“ in Wattenscheid

Der „Schäng“ lässt sich nicht lange lumpen und bestellt sofort eine Portion Schaschlik. Begeistert schwenkt er seine Kamera über den Teller mit Fleisch, Zwiebeln, Pommes und Soße. „Schaut euch mal an, wie wunderbar das aussieht“, kommentiert er aus dem Off.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit leichtem Druck der Gabel testet er, wie zart das Schaschlik-Fleisch ist – und tatsächlich erfüllt es alle Erwartungen. Umgehend werden Fleisch und Pommes getestet, bis die Teller komplett leergefegt sind. Und das Urteil ist eindeutig: Auf die Frage vom „Schäng“, ob es geschmeckt hat, antwortet sein Begleiter: „Und wie.“ Und auch der „Schäng“ selbst findet, dass der „Profi-Grill“ in Wattenscheid „immer eine Reise wert sei“.

Mehr News:

Doch das sehen viele Nutzer in den Kommentaren auf Social Media natürlich anders. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden – und so hat jeder seine eigene Top-Adresse für Schaschlik im Ruhrpott parat. Mehrere weitere Imbissbuden in Bochum und Umgebung werden dem „Schäng“ vorgeschlagen – ob er diese auch testet, wird sich wohl erst noch zeigen.