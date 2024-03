Bochum: Schlimmer Unfall an Baustelle – Mann stürzt 4 Meter tief ++ schwer verletzt

Am Mittwochmittag (27. März) kam es in Bochum in der Nähe des Westparks zu einem tragischen Unglück. An einer Baustelle stürzte ein Bauarbeiter von einer Leiter hinab. Die befand sich unglücklicherweise im fünften Stock. So fiel er mehrere Meter tief, bis er schließlich aufkam.

Der Rettungsdienst brachte ihn sogleich in ein Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei Bochum, wie es zu dem schrecklichen Arbeitsunfall kommen konnte.

Bochum: Bauarbeiter nach Sturz aus 4 Metern schwer verletzt

Am Mittwochmittag um kurz nach 12 Uhr musste die Feuerwehr samt Rettungsdiensteinheit zu einer Baustelle nahe dem Westpark eilen. Dort war ein Mann während der Arbeit von einer Leiter gefallen. Diese befand sich im fünften Stock, sodass der Bauarbeiter etwa vier Meter in die Tiefe stürzte.

Ein Arbeitskollege eilte ihm sofort zur Seite und leistete Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der übernahm sogleich die weitere Versorgung. Allerdings musste die Feuerwehr den Verletzten zunächst aus seiner misslichen Lage befreien. Über eine Drehleiter retteten die Einsatzkräfte der Abteilung Höhenretter der Feuerwehr Essen den Mann. Dann wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bochumer Polizei ermittelt Unfallursache

Die Baustelle an der Ecke Wattenscheider Straße und der Straße „An der Jahrhunderthalle“ wurde nach dem Unfall von der Polizei genauer in Augenschein genommen. Sie ermittelt nun die Ursachen für den Sturz.

Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort, sowohl von der Feuerwehr als auch dem Rettungsdienst. Sie waren etwa eine Stunde lang mit dem Einsatz beschäftigt.