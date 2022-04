Bochum: Traditionslokal wird endgültig abgerissen – „Es macht wehmütig“

Alles, was du über das drittgrößte Einkaufszentrum in Deutschland wissen musst.

Erst „Uhle“, dann „Kultur-Uhle“ – nach dem endgültigen Aus des Kultlokals in Bochum, nutzte die Bochum Marketing GmbH die Räume für Lesungen, Ausstellungen und Vorträge.

Jetzt ist auch damit Schluss: Das Uhlen-Haus in Bochum wird abgerissen.

Bochum verliert „ein Stück Tradition“ – Anwohner wehmütig

Seit 170 Jahren gab es die „Uhle“ in Bochum, als sich die damalige Inhaberin Brigitte Streberg dazu entschied, das Lokal zu schließen. Mit 86 Jahren verabschiedete sie sich Anfang 2019 in den wohlverdienten Ruhestand. Das Gebäude, welches Eigentum der Sparkasse Bochum ist, wurde anschließend der Bochum Marketing GmbH als „Kulturraum für Kreative“ zur Verfügung gestellt.

Das ist die Stadt Bochum:

Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

Mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

Besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Im Dezember 2021 wurden die Räumlichkeiten das letzte Mal genutzt. Wie die Bochum Marketing GmbH mitteilte, sollte das Gebäude ab Januar 2022 zurückgebaut und abgerissen werden.

Die „Uhle“ in Bochum wird abgerissen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

In der Facebook Gruppe „Du weißt, du bist Bochumer, wenn…“, teilte eine Nutzerin jetzt ein Foto von den laufenden Abrissarbeiten. In den Kommentaren teilen Anwohner ihre Erinnerungen an die „Uhle“.

Bochum: Haus der „Uhle“ wird abgerissen

Viele kennen das Traditionslokal noch von ihren Großeltern: „Schon mein Großvater war Stammgast in der Uhle“, schreibt ein Nutzer. „Meine Oma hat in den 70ern dort gearbeitet“, erinnert sich eine andere Nutzerin. Mit den Bauplänen der Sparkasse kann sich nicht jeder anfreunden.

„Es macht wehmütig“, kommentiert eine Nutzerin und erhält Zustimmung. Die „Uhle“ war in Bochum Tradition – jetzt muss sie weichen und Platz für Neues schaffen. (jdo)