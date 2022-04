Bochum: Eine Seilbahn durch die Revierstadt? Neue Rechnung sorgt für Diskussionen – „Total abwegig“

Alles, was du über das drittgrößte Einkaufszentrum in Deutschland wissen musst.

Bochum. Mit der Seilbahn durch Bochum? Wenn man dieser Rechnung glauben schenkt, dann könnte das bald möglich sein – doch auf Facebook sorgt der Vorschlag für heftige Diskussionen.

Im Ruhrgebiet, und somit natürlich auch in Bochum, steht man des Öfteren im Stau. Da wäre eine Seilbahn, mit der du über den Dächern der Stadt schwebst, doch eigentlich ganz praktisch, oder? Wenn es nach den „Stadtgestaltern“ geht, trifft das jedenfalls zu.

Bekommt Bochum bald eine eigene Seilbahn?

Die „Stadtgestalter“ setzen sich laut Aussagen auf ihrer Homepage „als unabhängige Bürger für die Interessen der Einwohner direkt ein“. Und die Gruppe hat jetzt in einer Untersuchung festgestellt: Eine Seilbahn zwischen dem Ruhrpark und der Innenstadt würde sich bereits nach fünf bis zwölf Jahren refinanzieren und mit Gewinn betreiben lassen!

Dies wollen die „Stadtgestalter“ anhand einer Nutzen-Kosten-Analyse hochgerechnet haben. „Eine Seilbahnverbindung vom Ruhr Park zur Innenstadt wäre ein Gewinn für beide Einkaufszentren. Neue Attraktionen wie die Seilbahn brächten neue Kunden in die City. Der Besuch von Ruhr Park und City, verbunden mit einer Seilbahnfahrt über die Dächer der Stadt, würde viele Menschen nach Bochum locken“, heißt es in dem Beitrag auf der Homepage.

Wird es solch eine Seilbahn auch bald in Bochum geben? Foto: IMAGO / Jürgen Ritter

Bochum: Seilbahn sorgt für hitzige Diskussionen in Facebook-Gruppe

Dass die Idee auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen würde, haben die „Stadtgestalter“ untersucht. Die ganze Nutzen-Kosten-Analyse findest du hier.

In einer Facebook-Gruppe, in der der Beitrag mit dem Seilbahn-Vorschlag geteilt wurde, löst dies jedoch heftige Diskussion aus.

Bochum: Einwohner sind geteilter Meinung

„Ich finde die Idee so interessant, aber gleichzeitig auch total abwegig. Ist denn angedacht diese dann in den ÖPNV beziehungsweise in den VRR-Tarif zu integrieren oder wird man die Fahrt separat bezahlen müssen?“, will ein Mann wissen.

„Die Seilbahn soll im VRR fahren. Alle ÖPNV-Tickets sind auch dort gültig wie sonst bei Bus und Bahn“, heißt es von einem Mitglied der „Stadtgestalter“.

--------------------

Das ist die Stadt Bochum:

Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

Mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

Besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

------------------

Bochum: Mann schlägt andere Strecke für Seilbahn vor

„Was nützt das aus der City zum Ruhrpark? Von Langendreer, Laer, Altenbochum usw. wäre ich voll dafür“, gibt ein Mann zu bedenken.

„Eine Seilbahn wäre ein Hingucker, aber diese Variante wirkt wenig erfolgsversprechend. Der Ruhrpark ist toll für Autonutzer, es gibt diese vielen, vielen Geschäfte, die man zwar auch überall sonst findet, aber hier praktischerweise sehr konzentriert. Das Ganze ist ansonsten steril, ungastlich und tot“, urteilt ein anderer Nutzer.

-----------------

Weitere Nachrichten aus Bochum:

Bochum: Nach Wegfall von Corona-Regeln – jetzt gibt es endlich wieder DAS in der Stadt!

Bochum: Party-Gast nach Streit mit Türsteher tot! Welche Rolle spielt dieser Kabelbinder?

Bochum: Gratis mit Bus und Bahn durch die Stadt? Bogestra macht große Ankündigung

---------------

Man darf gespannt sein, ob in der Zukunft wirklich eine Seilbahn über Bochum schweben wird. (cf)