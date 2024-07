Bochum Total: „Die Kassierer“ mit Ekel-Geständnis – Fans müssen würgen

Sie sind Kult und haben eine tiefe Verbindung zu Bochum: „Die Kassierer“. Die Punk-Band mit einem breitgefächerten, etwas eigenwilligem Musikstil sowie Humor spielte bereits am Donnerstag (4. Juli) auf dem Kostenlos-Festival „Bochum Total“. Wir berichteten mehrfach über das Festival im Ruhrgebiet, wie in diesem Artikel.

Vorher gaben zwei Bandmitglieder ein Interview. Hier ging es hoch her. Mit einem Ekel-Geständnis bringen sie ihre Fans zum Würgen.

Am Donnerstag (4. Juli) standen „Die Kassierer“ ab 20.45 Uhr auf der „Radio Bob! Rockstage“-Bühne bei „Bochum Total“ und heizten den Zuschauern unter anderem mit Hits wie „Besoffen sein“ ordentlich ein. Natürlich inklusive Pogo im Publikum. Vorher gaben Nikolaj „Sonnenscheiße“ (Gitarre und Gesang) und Volker Kampfgarten (Schlagzeug und Jazzgitarre) noch ein Interview. Hier ging es eigentlich ziemlich lustig zu, wie man auf der Instagramseite von „Bochum Total“ sehen und hören kann.

Doch eine Aussage könnte die Fans wohl auch noch nach dem Auftritt zum Würgen bringen. Denn der 65-jährige Volker erklärte, dass er angeblich einen künstlichen Darmausgang besitzen würde. Und dann wurde es ein wenig ekelig: „Ich werde aber nachher mit dem künstlichen Darmausgang um mich schmeißen. The Show must go on!“ Da es keine Schlagzeilen dazu nach dem Auftritt von „Die Kassierer“ bei „Bochum Total“ gab, gehen wir davon aus, dass das nur eine leere Warnung war. Aber es zeigt den ungewöhnlichen Humor der Band. Und der kommt bei den Fans garantiert gut an.

Das 40-jährige Jubiläum steht an

Die Band, die größtenteils aus Bochum stammt oder dort aufgewachsen ist, feiert im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Band-Jubiläum. Trotz vieler eigenwilliger Texte sind sie laut eigenen Angaben nie auf dem Index gelandet. Im Interview erzählten sie sogar, dass sie eine Indizierung bei der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ abwenden konnten und die Band offiziell als Kunst erklärt wurde. Humor oder Wahrheit? Wer weiß das bei dieser Band schon so genau.

Auf jeden Fall hat „Bochum Total“ durch „Die Kassierer“ ein spektakuläres Konzert erlebt. Und viele weitere werden an diesem Wochenende hoffentlich noch folgen.

