Im Bochumer Tierpark ist vor kurzem etwas geschehen, worauf die Zoo-Verantwortlichen schon so lange sehnsüchtig gewartet haben. Es ist schon zehn lange Jahre her, dass sich der Tierpark Bochum zuletzt über so eine frohe Kunde freuen durfte. Jetzt sind alle ganz gespannt wie sich die Neuankömmlinge entwickeln und wie die Besucher auf die neuen Zoo-Bewohner reagieren.

Die Rede ist von der Geburt von zwei kleinen Seehund-Jungen. Die beiden kleinen Raubtiere mit den großen Augen wurden bereits Ende Juni geboren, wie der Tierpark Bochum am Freitag mitteilte.

Tierpark Bochum: Lang ersehnte Geburt

„Wir haben lange diesem Moment entgegengefiebert – seit unser Seehund-Bulle Ole Anfang 2016 aus dem Neunkircher Zoo zu uns nach Bochum zog“, teilt der Zoodirektor Ralf Slabik in einer Mitteilung mit. Der Tierpark Bochum ist sehr glücklich, dass es keine Komplikationen während der Schwangerschaft von der Seehund-Mutter gab und auch, dass bei der Geburt von den beiden Seehund-Babys alles nach Plan gelaufen ist.

+++ Bochumer erzählt von Löwenangriff – „Total zerkratzt und vernarbt“ +++

Jetzt könne man sich einfach nur noch über die zwei neuen süßen Zoo-Bewohner freuen. Die beiden Seehund-Babys seien gut entwickelt und hätten auch schon Kontakt zu den vier erwachsenen Seehunden aufgenommen. Nur zwei wichtige Fragen sind von Seiten des Bochumer Tierparks noch nicht geklärt. Und zwar: Wie die kleinen Seehunde heißen sollen und welches Geschlecht sie haben. Auf die beiden Informationen müssen sich die gespannten Zoo-Besucher also noch ein wenig gedulden. Aber das wird sich bestimmt auch bald noch klären lassen. Denn ohne süße Namen sind die kleine Tierbabys ja auch nur halb so süß.

Das könnte dich ebenfalls noch interessieren:

Auch im Dortmunder Zoo wurde letztens ein neues Tier-Baby geboren. Über den folgenden Link gelangst du zu dieser Geschichte.