Bochum: Pistolen-Überfall auf Tankstelle – Polizei muss Mann laufen lassen

Wie die Polizei erst jetzt meldete, kam es am Donnerstag (20. Oktober) zu einer bedrohlichen Begegnung in der star-Tankstelle in der Darpestraße in Bochum. Ein vermeintlich schneller Fahndungserfolg ging nach hinten los.

Deswegen bittet die Bochumer Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um das Verbrechen aufzuklären.

Bochumer Polizei meldet: Verdächtiger (26) wieder frei

Zwar hatte die Polizei nach dem Tankstellen-Überfall schon einen Tatverdächtigen festgenommen, doch die Beamten mussten den 26-Jährigen aus Marl wieder laufen lassen. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich nicht.

Es waren zwei Täter, die gegen 21.40 Uhr die Tankstelle betraten und den Angestellten, einen 36-jährigen Bochumer, mit einer Pistole bedrohten. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Verkäufer konnte fliehen und die Polizei verständigen, während die Verbrecher mitsamt der Beute in einem dunklen Mercedes in Richtung A40 bretterten.

Erfolge des Polizeipräsidiums Bochum:

Kriminalität 2021 auf den niedrigsten Stand seit 1992 (rund 44.500 Fälle)

Straßenkriminalität auf niedrigsten Stand seit 30 Jahren (unter 10.000 Fälle/ Jahr 2021)

Gewaltkriminalität sinkt seit 2016 kontinuierlich (rund 1.500 Fälle / Jahr 2021)

Quelle: Kriminalitätsstatistik für 2021

Täter rasen Richtung A40 – so werden sie beschrieben

Nun hofft die Polizei also auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Täter werden so beschrieben:

1. Täter: kräftige Figur, er trug eine weiße „Adidas“-Kapuzenjacke, blaue Jeans und weiße Sneaker

2. Täter: kräftige Figur, er trug eine schwarze Jacke, dunkle Sporthose mit Streifen (vermutlich ebenfalls „Adidas“) und schwarze Sneaker

Mehr Themen:

Zeugen sollen sich bei der Bochumer Polizei melden

Nähere Information zum Aussehen liegen nicht vor, weil die Männer maskiert waren und Handschuhe trugen. Dennoch setzt die Kripo auf telefonische Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441.