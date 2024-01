Bochum: Anwohner gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden – „Gefährlich“

In Bochum gehen Anwohner auf die Barrikaden. Der Grund ist eine Baustelle, welche oftmals für Verwirrung sorgt und deswegen in der Kritik steht. Für die Anwohner ist die Verkehrsführung schlichtweg zu gefährlich.

In Bochum ist diese Baustelle ein Dorn im Auge

Nach Informationen der „WAZ“ gibt es in Bochum eine Baustelle, welche den Anwohnern und Verkehrsteilnehmern momentan besonders zu schaffen macht. Die Aufregung und Kritik dreht sich um eine Baustelle in Bochum-Steinkuhl. Jetzt hat sich ein Anwohner und Autofahrer zu Wort gemeldet, weil er genug hat.

+++ Bochum: Traditionslokal macht dicht – nach 149 Jahren! +++

„Was sich derzeit an der Markstraße zwischen Aldi und Opelring abspielt, ist für jeden Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger eine Herausforderung: Hier werden jeden Tag die Karten – ich meine damit die Baustellen-Baken – neu gemischt und sodann willkürlich neu verteilt, so scheint es jedenfalls“, kritisiert Anwohner Michael Danders.

Bochum: Straße mit häufiger Baustellenänderungen

Das Problem sei nicht gerade ungefährlich. Der Bochumer sorge sich um die Sicherheit der Anwohner. „Ist alles nur halb lustig, weil die Baustellen-Absicherung eher mangelhaft geschieht und gerade bei Dunkelheit zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führt“, sagt Danders. Er fragt sich, ob es denn keine Verkehrsaufsicht geben würde, die solche Fälle kontrollieren würde.

Auf Nachfrage der „WAZ „äußert sich Bernd Lehwald, Pressesprecher von Glasfaser Ruhr, zu der Baustellenproblematik: „Im entsprechenden Bereich finden (auch) Arbeiten im Auftrag der Glasfaser Ruhr statt. Unser Baufeld am Straßenrand ist in den allermeisten Fällen sehr schmal, nur wenige Meter lang und wandert täglich ein Stückchen weiter. Das entspricht unserer Standardbauweise im flächendeckenden Glasfaserausbau in Bochum.“

Was die Stadt Bochum zu der Problematik sagt und wie lange es die Baustelle noch geben wird, kannst du hier in dem kompletten Artikel der „WAZ“ nachlesen.