Rewe in Bochum: Kunden wundern sich über leere Regale – bald auch in deinem Supermarkt?

Eine Rewe-Filiale in Bochum lässt derzeit einige Kunden mit durchaus überraschenden Gesichtern zurück. Denn Besucher von dem Rewe-Markt in Bochum wundern sich über einige leere Regale, in dem sonst so gut befüllten Supermarkt. Aber was genau ist hier passiert?

Das Problem wird sehr wahrscheinlich kein lokales bleiben, denn die leeren Regale haben einen Ursprung, der weitaus größere Kreise ziehen wird. Und wenn du Pech hast, dann ist bald auch dein Supermarkt von leeren Regalen betroffen.

Rewe in Bochum: Streik im Handel

Wie „Ruhr 24“ berichtet, wirft ein großer Streik im Handel in NRW seine Schatten voraus und sorgt derzeit für die leeren Regale in besagter Rewe-Filiale in Bochum. Genau genommen plant die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in NRW für Dienstag (22. August) einen großen Streik von rund 3.500 Beschäftigten im Einzel-, Groß- und Außenhandel. Das Ziel der Gewerkschaft ist mehr Gehalt für seine Mitglieder. Die Polizei und Supermärkte rechnen mit Problemen.

Aufgrund des Streiks kann es daher bereits einen Tag zuvor zu diversen Lücken in den Supermarkt-Regalen kommen. Deshalb waren bei Rewe in Bochum am Montag (21. August) bestimmte Waren nicht verfügbar. Der Supermarkt legte bereits einen Zettel aus, um seine Kunden zu informieren: „Derzeit bestreikt Verdi den Lebensmitteleinzelhandel in NRW. Aufgrund dessen kann es aktuell leider zu Fehlartikeln im Sortiment kommen.“ Der Supermarkt rät deshalb den Verbrauchern, dass sie auf ähnliche Artikel zurückzugreifen sollen.

Nach Informationen von „Ruhr24“ waren im betroffenen Rewe in Bochum neben einigen Kühlwaren auch Konserven sowie Schokolade von dem streikbedingten Engpass betroffen.