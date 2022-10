Bochum: Polizei entdeckt Auto mitten im Wald – Einsatz wirft viele Fragen auf

Ein Auto stand im Walde. Am Sonntagnachmittag bot sich der Polizei Bochum ein kurioser Anblick. Im Waldgebiet des Stadtteils Stiepel war Spaziergängern ein Auto aufgefallen, das quer über dem Weg geparkt stand.

Noch mysteriöser wurde es jedoch, als die Polizei Bochum dort aufschlug. Denn die fand den Fahrer noch hinter dem Lenkrad sitzend vor. Allerdings konnte der die Fragen der Beamten nicht zufriedenstellend beantworten.

Bochum-Stiepel: Auto auf Umwegen

Gegen 16.45 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil auf dem Wanderweg an der Kemnader Straße ein Auto parkte – mitten auf dem Weg. Als die Beamten der Wache Südwest dort ankamen, präsentierte sich ihnen ein unfassbarer Anblick. Ein Auto stand einfach quer über dem Weg, direkt am Abhang, ein Rad bereits in der Luft.

Der 52-jährige Fahrer saß noch hinter dem Lenkrad und wusste auf Nachfrage selbst nicht, wie er dort hingekommen war. Über zwei Stunden hätte er dort schon gesessen und nicht gewusst, wo er falsch „abgebogen“ sei. Dann stieg er offensichtlich schwankend aus dem Auto. Die Beamten merkten, dass er nach Alkohol roch.

In Bochum stand ein Auto mitten auf einem Waldweg, der Fahrer noch am Steuer. Foto: Polizei Bochum

Bochumer hatte noch nicht einmal DAS

Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Gerät 2,4 Promille auf der Skala an. Danach musste der Bochumer noch eine Blutprobe abgeben. Zusätzlich zu seiner Trunkenheit besaß der Fahrer nicht einmal einen gültigen Führerschein.

Die Polizei musste sein Auto von einem Abschleppdienst mit großem Aufwand entfernen lassen, damit der Weg für Fußgänger wieder frei begehbar wurde. Das Verkehrskommissariat der Bochumer Polizei hat indes die Ermittlungen aufgenommen.