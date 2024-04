Bochum: Ärger um altes Opel-Werk – Anwohner wüten: „Verdammt, was soll das?“

Das Opel-Werk in Bochum gehört schon seit vielen Jahren der Vergangenheit an. Die Gründe für das damalige Aus: Überkapazitäten. Anfang 2015 wurde der Abriss des Werks vorgenommen. Seitdem erinnerte auf dem Gelände nicht mehr viel an das einstige Auto-Werk.

Nur eine historische Lok war hier über die Jahre geblieben, galt als letzter Hinweis auf Opel in Bochum. Doch auch damit ist jetzt Schluss, wie ein Passant bei einem Streifzug durchs Gelände jetzt leidvoll feststellen musste.

Bochum: Alte Lok verschwunden

„Bald erinnert nichts mehr an Opel in Bochum. Die alte rangiere Lok ist jetzt auch Geschichte“, lautete sein bitteres Fazit, dass er in einer Bochumer Facebook-Gruppe vor wenigen Tagen teilte. Auf Bildern ist zu sehen, dass von der Lokomotive tatsächlich nicht mehr viel übrig ist und sie in Einzelteile zerlegt wurde.

Auch andere Bochumer halten mit ihrer Entrüstung in der Kommentarspalte nicht hinterm Berg. „Warum lässt man sie nicht einfach stehen zur Erinnerung. Nein alles muss weg, zum Kot***.“ Laut den Anwohnern war eigentlich geplant gewesen, dass die Lok einen Ehrenplatz auf dem Gelände des einstigen Opel-Werks bekommen sollte. „Verdammt, was soll sowas? Kann mir das mal jemand erklärt?“, fragt sich deshalb ein Mann. DER WESTEN hat bei der zuständigen Bochumer Wirtschaftsentwicklung nachgehakt, was dahinter steckt.

Historisches Andenken ohne Nutzen

Und die Antwort der Sprecherin dürfte viele überraschen. Laut ihren Angaben wurde die Lokomotive just im April entfernt. Der Grund dafür? „Da die Lokomotive weder als Denkmal noch als Spielgerät genutzt werden konnte, wurde sie demontiert und samt Gleisstrang und Betonschwellen entfernt“, so die deutliche Antwort.

Doch für Anwohner geht mit der Lok auch ein weiteres Stück Geschichte flöten. Ihr Vorschlag, dass man sie noch einem Eisenbahnmuseum hätte spenden können, bleibt leider für immer ungehört und unerfüllt.