Bochum: Kanufahrer fällt in eiskalte Ruhr! Er entgeht knapp einem Unglück

Schlimmer Unfall in Bochum! Am Samstag (10. Februar) stürzte ein Kanufahrer gegen 12.46 Uhr in die eiskalte Ruhr. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Feuerwehr Bochum und in Witten.

Sie beobachteten, wie der Sportler das Gleichgewicht verlor und ins Wasser fiel. Als die Rettungskräfte eintragen, klammerte sich der Mann mit Mühe an einer Betonstütze im Wasser.

Bochum: Kanufahrer fällt in eiskalte Ruhr!

Die Feuerwehr brachte ihn mit einem Boot ans sichere Ufer, übergaben ihm dann dem Rettungsdienst. Der Mann hatte Glück im Unglück, war stark unterkühlt. Hätte niemand den Unfall mitbekommen oder wäre er gar untergegangen, hätte er wohl kaum eine Chance gehabt.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich alarmiert, der aber nicht mehr zum Einsatz kam.