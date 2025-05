92-Jährige in Bochum brutal zugerichtet! Entsetzlich, was ihre Pflegerin ihr angetan haben soll

Was für eine blutige Tat in Bochum! Nicht auszudenken, was diese Seniorin (92) für Todesangst durchlitten haben muss: Am Mittwoch (21. Mai) wurde die 92-Jährige aus Bochum übel zugerichtet.

Das furchtbare Verbrechen geschah nach Angaben der Polizei an der Straße Stemmannsfeld. Einen Tag später, am Donnerstag (22. Mai), brachten Rettungskräfte die Seniorin in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Bochum.

92-Jährige in Bochum brutal zugerichtet!

Die Frau erlitt multiple Verletzungen am Körper, wurde stationär aufgenommen. Die Ermittler haben jetzt einen schrecklichen Verdacht. Wie die Polizei am Freitag (23. Mai) mitteilt, soll die Pflegerin (60) des Opfers die Frau eine Treppe im Haus heruntergestoßen und sie mehrfach mit einem Schuh ins Gesicht geschlagen haben.

Sie lebt seit kurzer Zeit mit der Rentnerin zusammen im gleichen Haus. Die mutmaßliche Täterin wurde bereits am Donnerstag vorläufig festgenommen. Wegen der schweren Verletzungen des Opfers hat die Polizei unter Führung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingerichtet.

Mehr News:

Noch am Freitag soll die Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden. Noch ist völlig unklar, warum es zur Tat gekommen ist. Die Ermittlungen dauern weiter an.