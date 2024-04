Autofahrer, aufgepasst! Auf der A43 bei Herne und Bochum wurde am Montag (8. April) eine Weltkriegsbombe entdeckt. Die Entschärfung soll am Abend erfolgen, deshalb wird die A43 mitten im Feierabendverkehr komplett in beide Richtungen gesperrt.

Die Stadt empfiehlt, den gesperrten Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bochum-Riemke und Herne-Eickel großräumig zu umfahren.

Bochum: Bombenfund! A43 wegen Entschärfung gesperrt

Auch auf den Ausweichstrecken in Herne und Bochum soll deshalb mit viel Verkehr und möglichen Staus gerechnet werden. Die Sperrung soll gegen 18 Uhr erfolgen. Die 250-Kilogramm-Bombe wurde bei routinemäßigen Erkundungsarbeiten für den Autobahn-Ausbau entdeckt.

Rund 200 Personen müssen ihre Häuser verlassen, damit der Blindgänger entschärft werden kann. Auch ein kleiner Teil des Bochumer Stadtgebiets liegt im gesperrten Bereich rund um die Fundstelle