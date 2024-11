Bochum: Nach Verlust von Mega-Event – diese Nachricht nimmt Musikfans jede Hoffnung

Es ist eine traurige Nachricht für Musikfans aus Bochum, die noch ein wenig Hoffnung auf die Wiederkehr des Mega-Events hatten. Stars wie Tokio Hotel, Lena, Kraftklub, Herbert Grönemeyer, Sido, die Toten Hosen oder auch Joko & Klaas wurden hier bereits als Gewinner gekrönt.

+++Zeltfestival Ruhr in Bochum macht es selbst öffentlich – Fans werden kalt erwischt+++

Früher fand die Kult-Veranstaltung in Oberhausen und anschließend jahrelang in Bochum statt. 2023 zog das Mega-Event jedoch aus dem Ruhrgebiet raus nach Bielefeld. Und auch in diesem Jahr soll die Preisverleihung in der Stadt, die es laut einem Running-Gag aus dem Internet gar nicht gibt, stattfinden. Das war’s wohl mit der Hoffnung auf eine Rückkehr ins Ruhrgebiet.

Bochum: Mega-Event kehrt nicht zurück

Die Rede ist von Deutschlands größtem Musikpreis: der 1LIVE Krone. Diese wird auch in diesem Jahr wieder in Bielefeld verliehen – und zwar am 05. Dezember im Lokschuppen. Schade für Musikfans aus Bochum, denn die Veranstaltung feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Meilenstein. Und zwar steht das 25-jährige Jubiläum der 1LIVE Krone an!

+++Michael Wendler bestätigt Konzert in Bochum: „Was ihr macht, ist Harakiri“+++

Schiwa Schlei, die Leiterin von 1LIVE und COSMO gibt in einer Pressemitteilung des WDRs ihre Vorfreude auf das kommende Event zum Ausdruck. „Diese Veranstaltung ist weit mehr als eine bloße Preisverleihung – sie ist eine lebendige Plattform, auf der wir gemeinsam mit unseren Hörern die Vielfalt und Kraft der deutschen Musikszene würdigen“, schwärmt sie. „Wir freuen uns darauf, diesen historischen Meilenstein in einem Umfeld zu begehen, das Kreativität und Gemeinschaft in einzigartiger Weise vereint“.

25 Jahre 1LIVE Krone

Die Veranstaltung steht für Innovation, Vielfalt und den kontinuierlichen Wandel in der Musiklandschaft. So versucht das ehemalig in Bochum stattfindende Event, aktuellen Trends und Künstlern die Möglichkeit zu geben, ins Rampenlicht zu treten.

Mehr News:

Die 1LIVE Krone findet am 05. Dezember 2024 im Lokschuppen Bielefeld statt. Zuschauer können das Event ab 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Videostream auf 1live.de sowie in 1LIVE verfolgen.