Bochum: Kult-Lokal über Jahre gebeutelt – jetzt kommt der Schlussstrich!

Ein charmantes Lokal direkt an einem idyllischen Flussufer – ein echter Geheimtipp für all jene, die sich nach spanischer Lebensfreude und portugiesischem Flair sehnen. Genau dieses Bild prägte über Jahre die „Bodega“ in Bochum, ein Ort, an dem man sich wie in der Sonne des Südens fühlte, auch wenn der Ruhrpott das Wetter meist anders diktierte.

Doch hinter der malerischen Kulisse verbargen sich immer wieder dunkle Wolken, die der Bodega das Leben schwer machten. Und nun wurde sie dem NRW-Laden zum Verhängnis, wie die „WAZ“ informierte.

Bochum: Kult-Lokal schließt – das sind die Gründe

Der Grund? Hochwasser. Einmal, zweimal, dreimal – und dann wurde es zu viel. Besonders schlimm traf es die Bodega im Sommer 2021, als die Ruhr nach den sintflutartigen Regenfällen völlig über die Ufer in Bochum trat. Die Konsequenzen waren dramatisch: „Einfach alles“, so Gastronom Frank Schulz-Wiese, war kaputt und nicht mehr zu gebrauchen.

Von der Küche über die Kühlschränke bis hin zur Theke und den Lampen – die Naturgewalten hatten keine Gnade. Und doch kämpften sie weiter, ließen sich nicht unterkriegen. Doch jetzt kommt der endgültige Schlussstrich.

Inmitten der Winterpause, die eigentlich der ruhigen Reflexion gewidmet ist, verbreitet das Bodega-Team auf Instagram eine Nachricht, die viele Herzen brechen wird: Das kultige Restaurant wird für immer die Türen schließen. Der Abschied naht. Aber bevor es so weit ist, gibt es noch eine Gelegenheit für alle Fans, ein letztes Mal durch die Flure der Bodega zu schlendern – und sich zu verabschieden.

Abschieds-Flohmarkt in Bochum – HIER geht es los

Am Samstag, dem 25. Januar, laden die Betreiber zu einem unvergesslichen Abschiedsflohmarkt ein. Und wer dachte, es gibt nur Möbel zu ergattern, hat sich getäuscht: Auch Pflanzen, Vasen und die geliebte spanisch-portugiesische Deko sollen zum Verkauf stehen. Doch das ist noch nicht alles! Für nur zwei Euro können sich Besucher mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Getränken stärken. Ein schmerzlicher, aber auch süßer Abschied von einem Ort, der viele zum Schmunzeln und Genießen brachte.

„Mal schauen, wie viele Menschen dann kommen“, so das Bodega-Team. „Vielleicht gibt es danach einen zweiten Flohmarkt.“ Ein Funken Hoffnung auf ein weiteres Kapitel? Das bleibt abzuwarten. Warum genau die Bodega jetzt schließt? Noch keine Antworten von den Betreibern. Doch eines ist klar: Ein Stück Bochum geht zu Ende. Doch wer weiß, vielleicht taucht irgendwann ein neues Lokal am Ufer der Ruhr auf.

