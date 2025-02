Bochum: Kult-Club macht dicht – Fans verzweifelt! „Oh mein Gott, wie traurig“

Bochum hat sowohl für Bewohner als auch für Besucher einiges zu bieten. Besonders beliebte Anlaufstellen: Der Ruhr Park, welcher zahlreiche Shoppingfans in seinen Bann zieht und der Bochumer Tierpark, in dem es auch mal drunter und drüber geht.

Auch Party-Fans kommen in Bochum auf ihre Kosten und können das Tanzbein schwingen. Doch eine beliebte Kult-Kneipe macht dicht und sorgt damit ganz und gar nicht für Feierlaune.

Bochumer Kult-Club macht dicht: Dieser Treffpunkt ist vom Aus betroffen

Der Untergrund verkündigt die bittere Nachricht im Netz: Nach über 16 Jahren macht die Kult-Disco dicht. Eine Disco, die laut des Posts „nicht nur ein Ort zum Feiern war, sondern eine Heimat für unzählige unvergessliche Nächte, Freundschaften und legendäre Auftritte“. Aufgetreten sind unter anderem Jan Delay, Marsimoto, K.I.Z, die Orsons und Lari Luke.

Schuld an der Schließung sind offenbar die Corona-Nachwehen. In dem Post des Kult-Clubs heißt es: „Seit Corona hat sich das Nachtleben verändert, die Preise steigen unaufhaltsam ‒ und so müssen wir eine Entscheidung treffen, die uns nicht leichtfällt.“ Gäste sind von dieser Neuigkeit schockiert.

Kult-Club macht dicht: Party-Fans fallen aus allen Wolken

Unter dem Post kommentieren sie: „Oh mein Gott, wie traurig!“, „Schade, dass ihr nun doch schließen müsst“ und „Ich weine. Tolle Zeit bei euch gehabt“. Auch Dankbarkeit macht sich breit.

„Vielen Dank für die wilden Momente“, schreibt eine Nutzerin und spricht damit wohl für viele. Untergrund-Fans bleibt jetzt nicht mehr übrig, als die letzten Partynächte in vollen Zügen zu genießen.

Bochumer Kult-Club schließt: alle Infos zu den letzten Partys im Untergrund

Denn eins steht nach Angaben des Posts fest: „Die letzten Nächte sollen keine leisen, traurigen Abschiede werden, sondern laute, unvergessliche Partys.“

Alle wichtigen Infos zu den letzten Partys und zum Closing-Wochenende sollen in den nächsten Tagen online gehen.