Nächste Bochumer Kita vor dem Aus – Eltern entsetzt! „Skandalös und unverantwortlich“

Paukenschlag für alle Eltern einer Kita in Bochum! Die Kirche wird sich zum 31. Juli 2026 von der Kita „Christ König“ an der Düppelstraße in der Bochumer City trennen. Ein Nachfolger als Träger der Kita ist noch nicht gefunden. Jetzt sind die betroffenen Eltern stinksauer.

Schon Mitte 2023 wurde die AWO-Kita in Wiemelhausen geschlossen, im Sommer 2025 folgt spätestens der Evangelische Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Leithe. Mit dem „Christ König“ folgt die dritte Kita-Schließung innerhalb weniger Jahre in der Stadt, hunderte Kinder und Eltern aus Bochum sind betroffen.

Nächste Bochumer Kita vor dem Aus

Gegenüber der WAZ ärgert sich eine Mutter: „Wie kann man einen Kindergarten schließen, wenn überall Betreuungsplätze fehlen? Außerdem hat die Kirche doch auch moralische Werte zu vertreten.“ Wirtschaftliche Gründe hätten zu dieser Entscheidung geführt, berichten die Eltern weiter. Die betroffene Mutter stinksauer: „Aber muss sich der Kindergarten einer Kita rechnen müssen? Es gibt doch auch einen Bildungsauftrag. Ich finde das unfassbar!“

Andere Eltern pflichten ihr bei, finden die Kita mit der kirchlichen Prägung genau richtig für ihre Kinder. Sie würden nicht untergehen, wie etwa in Großeinrichtungen. Der Trend gehe aber leider genau dorthin. Dem Erzieherinnen-Team und der neuen Leitung hätten „etwas Tolles auf die Beine gestellt“, so eine Mutter zur WAZ weiter. „Ohne die Kita wird im Viertel etwas fehlen. Hier wohnen so viele junge Familien. Die Wege zu den anderen Kindergärten sind weit.“ Die Entscheidung zum Aus sei „skandalös und unverantwortlich“.

Eltern entsetzt! „Skandalös und unverantwortlich“

Immerhin würde der Kita-Träger „erst“ Mitte 2026 die Türen schließen – ein Jahr länger als ursprünglich geplant, wie man der WAZ versichert. Schon seit Dezember 2020 suche man einen Nachfolger für die Trägerschaft. Das sei aber für die Stadt Bochum schwierig. Eine Sprecherin versichert, dass die Stadt wisse, wie wichtig eine Kita im Bereich Düppelstraße sei. Wie es mit den betroffenen Kindern weitergeht und warum noch Hoffnung für die Kita besteht, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.