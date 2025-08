Urlaubsfrust an Nordsee und Ostsee! Experte warnt: „Sieht düster aus“

Der Urlaub an Nord- und Ostsee fällt dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Denn anstelle von sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein herrscht dort Regen. Trotz Hochsommer!

Das dürfte Urlaubern ganz und gar nicht gefallen, denn wer möchte schon im Regen am Strand liegen? Doch sie sind nicht die Einzigen, die die aktuelle Wetter-Situation frustriert. Auch für die Wirtschaft ist sie nicht gerade ideal.

Schlechtes Wetter im Urlaub hat Folgen

Gegenüber „Moin.de“ sagt Andreas Tedsen von der DEHOGA Schleswig-Holstein e.V.: „Was sollen wir sagen – das Wetter macht unserer Branche in diesem Sommer leider so gar keinen Spaß.“ Doch welche Auswirkungen haben Regen, Sturm und Co.?

Die anhaltende Schlechtwetterlage trifft vor allem die Strandbetriebe. Es überrascht nicht, denn: „Der beliebte Sundowner mit Blick aufs Wasser wird bei Dauerregen zur Herausforderung“, sagt er. Auch wenn der Juli in den Urlaubsregionen nicht ausschließlich regnerisch war, „sieht es wirtschaftlich leider düster aus“, räumt Tedsen ein. Betroffen sind auch die Gastronomien.

Auch Gastronomien sind betroffen

„Unsere Außengastronomie beschränkt sich derzeit auf die überdachten Terrassen, was natürlich weder für die Betriebe noch für unsere Gäste ideal ist.“ Das Regen-Wetter im Urlaub sorgt also für viele Probleme.

Was das für Auswirkungen in puncto Tagesgäste und Umsätze hat, liest du bei unserem Partner-Portal „Moin.de„. Für einen Urlaub und die wirtschaftliche Lage bleibt jetzt zu hoffen, dass der August sonnigere Tage mit sich bringt. Ob dem so ist, bleibt vorerst jedoch abzuwarten.