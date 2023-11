Bochum: Harmloser Spaziergang kostet Hund sein Leben – Hundebesitzer in Angst

Es sollte ein entspannter Spaziergang auf der grünen Schmechtingwiese in Bochum sein, als für Tanja Ludwig und ihrem Hund ein Albtraum begann.

+++ Ruhrgebiet: Frau will mit Hund im Wald spazieren – und macht üble Entdeckung! „Geht’s noch?“ +++

Die idyllische Grünanlage, ein beliebter Treffpunkt für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner, wurde einem Bericht der „WAZ“ zufolge zum Schauplatz einer unsichtbaren, aber tödlichen Gefahr.

Bochum: Harmloser Spaziergang kostet Hund sein Leben

Die drei Monate alte Lotte, ein quirliger Australien Copperdog-Welpe, begleitete Tanja regelmäßig auf ihren Wegen durch die Schmechtingwiese in Bochum. Ende Oktober änderte sich alles. Lotte begann zu erbrechen, und die besorgte Hundebesitzerin brachte sie zum Tierarzt in Duisburg.

Anfangs dachte man an eine harmlose Magen-Darm-Infektion, doch die Symptome verschlimmerten sich dramatisch. Hund Lotte wurde erneut vorgestellt, und nur einen Tag später endete das junge Hundeleben.

Die Diagnose des Kleintierzentrums Asterlagen war niederschmetternd: „Intoxikation mit Multiorganversagen“ – Lotte war vergiftet worden, höchstwahrscheinlich durch Giftköder auf der Schmechtingwiese in Bochum. Tanja Ludwig, tief getroffen, wollte nicht nur ihre Trauer bewältigen, sondern auch andere Hundebesitzer warnen.

Doch ihre Sorge reicht weiter. Die Schmechtingwiese in Bochum beherbergt nicht nur Hundespielflächen, sondern auch einen Spielplatz für Kinder. Die unsichtbare Gefahr von Giftködern bedroht nicht nur die geliebten Vierbeiner, sondern potenziell auch spielende Kinder.

Hundebesitzer in Angst

In den sozialen Medien häufen sich Warnungen vor weiteren Giftködern in Bochum. Die städtischen Behörden und die Polizei zeigen sich skeptisch. Was die Stadt und die Polizei Bochum zu der Tragödie genau sagen, erfährst du hier bei der „WAZ„.

Die Furcht vor der unsichtbaren Bedrohung wächst, nicht nur bei Hundebesitzern. Der Giftköderterror zieht seine Kreise – gefährlich, tödlich und nahezu unsichtbar. Bochum hält den Atem an, während die Angst vor der unheimlichen Gefahr die Herzen der Tierfreunde und Eltern durchdringt.