Hochzeit in Bochum: Paare müssen stark sein – Stadt hat wichtige Nachricht für sie

Während viele Paare eine Hochzeit im Sommer vorziehen, stehen andere eher auf eine romantische Winter-Kulisse. Doch wer sich am liebsten in diesem Jahr noch kurzfristig das Ja-Wort geben will, für den hat die Stadt Bochum schlechte Nachrichten.

Denn in der Revierstadt geht es offenbar derart romantisch zu, dass die Paare den Standesämtern regelrecht die Tür einrennen. Bei dieser Hochzeitsdichte ist irgendwann auch ein Limit erreicht – weswegen die Stadt Bochum nun eine traurige Nachricht zu verkünden hat.

Hochzeit in Bochum: Keine Termine mehr in 2022

Last-Minute-Hochzeiten im Dezember haben nicht immer nur romantische Beweggründe. Denn viele Paare wollen so noch die Steuer-Vorteile des Ehegattensplittings rückwirkend für das gesamte Jahr mitnehmen. Entsprechend der Einkommensverhältnisse können Paare mehrere tausend Euro dadurch sparen.

Während zum Beispiel eine große Hochzeit in der Kirche mit anschließender Feier oftmals mehrere Monate geplant sein will, ist der Gang zum Standesamt doch oftmals deutlich schneller erledigt. Doch für dieses Jahr sind die Termine für eine Trauung beim Standesamt Bochum voll ausgereizt, wie die Stadt Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte.

Denn mit 177 Paaren sagen sich vor Weihnachten noch deutlich mehr Menschen das Ja-Wort als in den Jahren davor. Genau gesagt sind das 20 Paare mehr als im vergangenen Jahr. Selbst in den Vor-Corona-Jahren lag die Zahl der Eheschließungen im Dezember jeweils nur um die 150. Jegliche weitere Terminanfragen müssten daher leider abgelehnt werden. Erst ab dem 5. Januar 2023 könnten Verliebte im Rathaus oder an 15 weiteren Standtorten in Bochum einen Termin vereinbaren.