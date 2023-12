Grausame Attacke in Bochum! Am Sonntagmorgen (17. Dezember) sollen fünf Männer brutal auf einen 18-Jährigen eingeprügelt haben. Sie sollen erst von dem jungen Erwachsenen abgelassen haben, als dieser bewusstlos wurde.

Gegen 7.20 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, weil sie den bewusstlosen Mann am Buddenbergplatz in Bochum entdeckt hatten. Mit deutlichen Verletzungen im Gesicht fanden die Beamten den 18-Jährigen vor. Doch von den Angreifern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur.

Bochum: Polizei steht vor Rätsel

Auf Nachfrage der Polizei zu dem Angriff gab der junge Mann an, gefallen zu sein. Eine Überprüfung seiner Identität ergab, dass es sich bei dem 18-Jährigen um einen ukrainischen Staatsbürger handelte, der in Siegen gemeldet ist. Doch während der Siegener von einem Sturz berichtete, schilderten zwei Zeugen ganz andere Beobachtungen.

So gab ein 55-jähriger Hattinger an, dass es zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen gekommen sei. Anschließend sollen mehrere Unbekannte in Richtung Bochumer Hauptbahnhof die Flucht ergriffen haben. Dies bestätigte auch ein 15-jähriger Junge aus Bochum. Eine Auswertung von Videomaterial der Bochumer Innenstadt brachte dann die Gewissheit. Doch vor Ort konnten die Beamten keinen der Tatverdächtigen mehr ausfindig machen.

Wer kennt diese Männer?

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff erhebliche Verletzungen, darunter eine Platzwunde über dem rechten Auge und eine angeschwollene Lippe.

Dank der Zeugen liegt den Beamten eine Beschreibung der Tatverdächtigen vor. Demnach soll es sich um fünf junge Männer handeln, die zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet waren und durch die Bochumer Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof rannten.

Du warst am Sonntagmorgen zwischen 7 und 7.25 Uhr am Buddenbergplatz oder dem Bochumer Hauptbahnhof unterwegs und hast verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800 6888000.